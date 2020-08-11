Вибори в Білорусі: Олександру Лукашенку загрожують нові санкції ЄС? (відео)

Шості президентські вибори в історії новітньої Білорусі стали найбільш напруженими та безпрецедентними за рівнем жорстокості розгону акцій протесту, стверджують оглядачі. У Євросоюзі одразу ж засудили неприйнятне насильство проти мирних демонстрантів і заговорили про можливість нових санкцій проти Мінська. Через жорстке придушення протестів після виборів 2010 року Захід вже запроваджував санкції проти Лукашенка та його оточення. Але через шість років їх зняли. Тепер з огляду на репресії під час передвиборчої кампанії та жорстке придушення акцій протесту після виборів заклики до нових штрафних заходів лунають дедалі частіше.



