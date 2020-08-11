 Вибори в Білорусі: Олександру Лукашенку загрожують нові санкції ЄС? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.08.2020

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Політика й суспільство

Вибори в Білорусі: Олександру Лукашенку загрожують нові санкції ЄС? (відео)

Олександр Лукашенко зберіг владу, але втратив країну, пишуть німецькі ЗМІ. У Білорусі не вщухають протести після президентських виборів, які влада жорстоко розганяє. У Євросоюзі заговорили про нові санкції.

Олександр Лукашенко (Getty Images/AFP/S. Gapon)

Лукашенко під прицілом... санкцій?

Шості президентські вибори в історії новітньої Білорусі стали найбільш напруженими та безпрецедентними за рівнем жорстокості розгону акцій протесту, стверджують оглядачі. У Євросоюзі одразу ж засудили неприйнятне насильство проти мирних демонстрантів і заговорили про можливість нових санкцій проти Мінська. Через жорстке придушення протестів після виборів 2010 року Захід вже запроваджував санкції проти Лукашенка та його оточення. Але через шість років їх зняли. Тепер з огляду на репресії під час передвиборчої кампанії та жорстке придушення акцій протесту після виборів заклики до нових штрафних заходів лунають дедалі частіше. 


 

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Олександр Лукашенко (Getty Images/AFP/S. Gapon)

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