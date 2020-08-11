Вибори в Білорусі: Олександру Лукашенку загрожують нові санкції ЄС? (відео)

Олександр Лукашенко зберіг владу, але втратив країну, пишуть німецькі ЗМІ. У Білорусі не вщухають протести після президентських виборів, які влада жорстоко розганяє. У Євросоюзі заговорили про нові санкції.
Шості президентські вибори в історії новітньої Білорусі стали найбільш напруженими та безпрецедентними за рівнем жорстокості розгону акцій протесту, стверджують оглядачі. У Євросоюзі одразу ж засудили неприйнятне насильство проти мирних демонстрантів і заговорили про можливість нових санкцій проти Мінська. Через жорстке придушення протестів після виборів 2010 року Захід вже запроваджував санкції проти Лукашенка та його оточення. Але через шість років їх зняли. Тепер з огляду на репресії під час передвиборчої кампанії та жорстке придушення акцій протесту після виборів заклики до нових штрафних заходів лунають дедалі частіше.
Олександр Лукашенко вже понад чверть століття - президент Білорусі. 65-річний політик повністю змінив політичну систему країни під себе і владу, схоже, віддавати не збирається. Як йому вдається утримувати владу?
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас висловився за те, щоб розглянути можливість відновлення санкцій ЄС проти Білорусі в світлі подій останніх днів.
Вибори були фарсом, перемога Лукашенка - визначена заздалегідь. Незважаючи на це, громадянське суспільство в Білорусі перемогло. Час диктатора може збігти, на Мінськ може чекати переламний момент, вважає Крістіан Тріппе.
Президент Білорусі Лукашенко "дозволив" розповісти усю "правду" про "бойовиків Вагнера". Російських найманців за лічені дні до президентських виборів затримали поблизу Мінська. Чи екстрадують їх в Україну?