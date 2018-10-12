Вибори в Баварії похитнули позиції канцлерки Меркель

У неділю, 14 жовтня, в Баварії обирали новий земельний парламент - Ландтаг. Це були перші регіональні вибори після формування навесні четвертого уряду канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), а тому вважаються підведенням першого проміжного підсумку роботи і її кабінету міністрів.

До німецької урядової коаліції входять три партії: Християнсько-демократичний Союз (ХДС) самої Меркель, баварський Християнсько-соціальний Союз (ХСС), в якому головує її міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer), і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).

Перші дві партії формують єдиний консервативний блок. І саме доля ХСС, який звик правити в Баварії, як правило, одноосібно, без коаліційного партнера, як в усіх інших федеральних землях, вирішувалася на виборах цієї неділі. А з нею - і доля Анґели Меркель.

Хто буде партнером ХСС?

ХСС не лише втратив абсолютну більшість у баварському Ландтазі - а відповідно, і можливості формувати однопартійний уряд, - але і зібрав настільки мало голосів, як не збирав, починаючи від 1950 року. За першими офіційними даними - 37,2 відсотка. Баварський прем’єр-міністр Маркус Зедер (Markus Söder) свою посаду збереже, але його майбутній уряд буде коаліційним. Кого він візьме в партнери, поки що незрозуміло. Математично й політично можливими є два варіанти.

Ідеологічно найближче за усіх до ХСС регіональна партія "Вільні виборці" (Freie Wähler), яка отримала 11,6 відсотка голосів, розширивши своє представництво у земельному парламенті. Цю партію називають "ХСС маленької людини". У баварському Ландтазі така коаліція - за попередніми результатами - мала би більшість з перевагою у вісім голосів.

Більш стабільним став би уряд ХСС за участі "Зелених", які більш ніж подвоїли свій результат, порівняно з виборами 2013 року. "Зелені" вийшли на друге місце - 17,5 відсотка. Раніше ця партія вважалася свого роду природним союзником соціал-демократів. Але в останні роки перестали бути екзотикою і її урядові союзи з консерваторами, а в Баден-Вюртемберзі "Зелені" виступають навіть у ролі провідної політичної сили в коаліції з ХДС та мають тут посаду прем’єр-міністра.

Глава МВСу ролі стрілочника

На земельних виборах у Німеччині йдеться переважно про місцеві проблеми. Але цього разу ледь не домінуючою була тема розбрату в центральному уряді, а точніше - конфлікт між канцлеркою та міністром внутрішніх справ.

На цих двох політиків, які, власне, прямого стосунку до виборів у Баварії навіть і не мали, місцеві виборці, зокрема, прибічники ХСС, покладають, за даними соціологів, головну відповідальність за обвальне зниження рейтингу ХСС. Причому на Зеегофера, який виступає в ролі винуватця суперечок з канцлеркою, більшою мірою, ніж на Меркель.

Які висновки зробить Зеегофер або - за нього - ХСС? Керівні органи партії можуть звільнити його з посади голови і вимагати відставки з посади міністра внутрішніх справ. Незалежно від того, залишив би Зеегофер центральний уряд добровільно або вимушено, він би додав чимало клопоту Анґелі Меркель. Якщо він залишиться, канцлерці доведеться і надалі мати справу з непередбачуваним та охочим до конфліктів главою МВС.

Спостерігачі, крім того, не виключають, що ХСС, будучі регіональною партією, в ім'я збереження позицій в Баварії пожертвує своєю роллю у центральному уряді та розірве блок з ХДС. Така спроба в історії німецьких консерваторів вже була. Тепер це означало би кінець і урядової коаліції Анґели Меркель, і блоку ХДС/ХСС.

Чи залишаться в уряді соціал-демократи?

Але після виборів у Баварії для четвертого уряду Меркель збільшилася загроза і з іншого боку.

СДПН пішла на відновлення урядової коаліції з консерваторами, згнітивши серце. Багато соціал-демократів, причому не лише рядових, як і раніше вважають, що в урядових "обіймах" канцлерки вони ризикують перетворитися на маргінальну політичну силу. Результат СДПН в Баварії підтверджує такі побоювання.

Ця партія, яка усі останні десятиліття завжди була головним суперником консерваторів в Баварії і інших федеральних землях на заході Німеччини, скотилася з другого одразу на п’яте місце, поступившись не лише "Зеленим" і "Вільним виборцям", але і правопопулістській "Альтернативі для Німеччини", набравши лише 9,7 відсотка. Такий плачевний результат неминуче призведе до відновлення дискусії в партії про необхідність виходу з урядової коаліції для того, щоб знову зібратися з силами в опозиції.

Анґела Меркель на межі відставки?

Для партії самої Анґели Меркель - ХДС - нелегке випробування чекає за два тижні. 28 жовтня відбудуться вибори у федеральній землі Гессен, уряд якої (до речі, разом із "Зеленими") очолює вірний та абсолютно лояльний соратник Анґели Меркель Фолькер Буфф'е (Volker Bouffier). Опитування і йому обіцяють суттєві втрати - як і представнику ХСС в Баварії Маркусу Зедеру.

Якщо прогнози для Гессена справдяться, то місцеві християнські демократи теж почнуть шукати винного. І ним, швидше за все, буде сама Анґела Меркель. Консерватори вже й зараз вголос запитують, чи той вона лідер, який здатен повернути їм колишню довіру виборців. Адже не раніше, як за результатами загальних парламентських виборов 2013 року, консервативному блоку не вистачило лише п'яти депутатських мандатів до абсолютної більшості в Бундестазі.

На початку грудня в Гамбурзі відбудеться черговий з’їзд ХДС, на якому Меркель має намір переобиратися головою партії. Вперше в неї буде суперник. І навіть не один. Якщо після провалу ХСС у Баварії і християнські демократи у Гессені матимуть такі ж суттєві втрати, то, вважають у Берлині, делегати з’їзду можуть і не переобрати Меркель своїм головою. Для неї ж посади голови ХДС та канцлерки неподільні, втрата однієї посади означатиме й відставку з іншої.