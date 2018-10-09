Вибори в Афганістані: голосування на тлі вибухів та хаосу

В Афганістані у суботу, 20 жовтня, проходять парламентські вибори. Голосування відбувається на тлі погроз радикального ісламістського рух "Талібан". Раніше ісламісти заявляли, що зроблять все, аби зашкодити проведенню голосування.

У столиці країни Кабулі у день голосування поблизу виборчих дільниць прогриміли кілька вибухів, внаслідок яких щонайменше дві людини загинули, а понад 50 отримали поранення, повідомляє агентство dpa з посиланням на представників системи охорони здоров'я.

Деякі з виборчих дільниць у країні відкрилися з запізненням, інші - не відкрилися взагалі. Від виборців і кандидатів вже надходили скарги на довжелезні черги до дільниць, нестачу бюлетенів для голосування та проблеми з новими пристроями для верифікації виборців. Нові біометричні пристрої запровадили для боротьби з махінаціями під час виборів.

У виборчій комісії країни згодом повідомили, що на тих дільницях, де спостерігалися проблеми, виборці матимуть змогу проголосувати також у неділю, 21 жовтня.

Парламентські вибори сьогодні проходять у 32-ох провінціях Афганістану. У провінції Кандагар вибори відклали на тиждень, а у провінції Газні - на рік. З огляду на погрози ісламістів, понад 50 тисяч правоохоронців задіяні для охорони близько п'яти тисяч виборчих дільниць. Незалежна виборча комісія зареєструвала 8,8 мільйона виборців, очікується, що проголосують близько п'яти мільйонів. На 250 місць у парламенті претендують близько 2500 кандидатів.

Нагадаємо, під час нападу талібів 18 жовтня у Кандагарі були вбиті начальник поліції міста, генерал Абдул Разек, та місцевий керівник національної спецслужби Абдул Мохмін. Поранення отримали щонайменше 12 людей, серед яких і троє американських військових.

В останні тижні перед виборами від нападів терористів "Талібану" загинули щонайменше 10 кандидатів у депутати афганського парламенту. За даними ООН, станом на кінець вересня внаслідок атак на виборчі дільниці чи передвиборні мітинги кандидатів у депутати загинули щонайменше 126 цивільних, ще 240 осіб зазнали поранень.