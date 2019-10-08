Взвод дівчат: вони вперше вчаться в ліцеї імені Івана Богуна (відео)

Живуть юнаки і дівчата в однакових умовах - на рівних ділять спартанський військовий побут та обмеження армійського життя. Втім, ліцеїсток все це не лякає: адже мрія вступити до військового вишу і стати офіцерками сильніша. А викладачі тим часом кажуть: якщо цьогорічний експеримент виявиться успішним, можуть набрати ще один взвод дівчат. Адже місця у жіночий частині казарми вистачає.