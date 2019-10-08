 Взвод дівчат: вони вперше вчаться в ліцеї імені Івана Богуна (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.10.2019

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Політика й суспільство

Взвод дівчат: вони вперше вчаться в ліцеї імені Івана Богуна (відео)

Цього року в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна вперше в історії навчається взвод дівчат - на казарменому положенні та нарівні з ліцеїстами-юнаками. Про будні ліцеїсток - у репортажі DW.

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Живуть юнаки і дівчата в однакових умовах - на рівних ділять спартанський військовий побут та обмеження армійського життя. Втім, ліцеїсток все це не лякає: адже мрія вступити до військового вишу і стати офіцерками сильніша. А викладачі тим часом кажуть: якщо цьогорічний експеримент виявиться успішним, можуть набрати ще один взвод дівчат. Адже місця у жіночий частині казарми вистачає.

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