 Взаємні ракетні обстріли Сектора Гази та Ізраїлю: один палестинець загинув | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Взаємні ракетні обстріли Сектора Гази та Ізраїлю: один палестинець загинув

Внаслідок чергової ескалації і взаємних ракетних обстрілів між Ізраїлем і Сектором Гази з палестинського боку загинув 22-річний чоловік, ще троє мирних жителів поранені.

Ізраїльська ППО перехопила кілька ракет, випущених з боку Сектора Гази

Ізраїльська ППО перехопила кілька ракет, випущених з боку Сектора Гази

Внаслідок повітряних обстрілів Сектору Гази з боку Ізраїлю у суботу, 4 травня, загинув 22-річний палестинець, інформує агенція dpa, посилаючись на дані палестинського міністерства охорони здоров'я. Крім того, за даними палестинських ЗМІ, ще троє цивільних жителів Сектора Гази зазнали поранень внаслідок нальоту. Авіаудари стали відповіддю Ізраїлю на випущені з палестинського боку 90 ракет.

На тлі ескалації ситуації ізраїльські силовики зібрали кризову нараду. Армія країни зранку 4 травня оголосила про перекриття доступу до території поблизу кордону на кордоні з Сектором Гази. Мешканцям прилеглих ізраїльських міст рекомендували дотримуватися заходів безпеки. За повідомленням ізраїльських військових, система ППО країни перехопила десятки ракет з палестинського боку. Також там повідомили про те, що удари Ізраїлю прийшлися на військові позиції радикального руху "Хамас", який урядує у Секторі Гази. До того ізраїльські військові повідомили, що їхніми мішенями були дві ракетні установки на півночі Гази, в які вони влучили.

З боку Ізраїлю наразі не було інформації про постраждалих внаслідок нової ескалації. Ізраїльські ЗМІ повідомили лише про поодинокі випадки незначних ушкоджень ізраїльтян під час евакуації до укриттів.

DW.COM

Сектор Гази: загинули ізраїльський військовий та семеро палестинців

У Секторі Гази загинув офіцер ізраїльської армії, а також бійці палестинської терористичної організації ХАМАС. Прем'єр Ізраїлю перервав візит до Парижа. (12.11.2018)  

Ізраїльська армія відповіла на атаку з Сектору Гази

У відповідь на мінометну атаку ізраїльська армія завдала повітряних ударів по об'єктах ХАМАС та "Ісламського джихаду" в Секторі Гази. (29.05.2018)  

Ізраїлю - 70 років: що таїть майбутнє?

Під гаслом "Спадщина інновацій" в Ізраїлі відзначають 70-ту річницю незалежності. Приводів для святкувань чимало, але нестабільність у галузі безпеки дещо затьмарює святковий настрій. Репортаж з Єрусалима. (18.04.2018)  

Також за темою

Israel | Raketenangriff auf Gaza

Ізраїль і Сектор Гази обмінялися ракетними обстрілами 25.03.2019

У відповідь на ракетну атаку палестинців поблизу Тель-Авіва, ізраїльські військові завдали артилерійського удару по об'єктах радикального палестинського угруповання ХАМАС. Згодом з Гази були випущені нові ракети.

Palästina Zusammenstöße an der Grenze Gaza - Israel

Ізраїль почав будувати новий паркан на кордоні з Сектором Гази 03.02.2019

Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення "палестинських бойовиків" з Сектора Гази, заявив прем'єр країни Біньямін Нетаньяху.

Israelische Luftangriffe auf Gazastreifen

Ізраїль завдав нових повітряних ударів по Сектору Гази 27.10.2018

У відповідь на обстріли з боку палестинців ізраїльські військові завдали повітряних ударів по Сектору Гази. ХАМАС повідомив, що готовий до війни.

Реклама

Докладно

Даркнетом називають анонімну та неконтрольовану частину інтернету, яка не індексується пошуковими системами

У ФРН викрили масштабний торговельний майданчик даркнету

Німецькі слідчі затримали адміністраторів Wall Street Market - одного з найбільших торговельних майданчиків даркнету.  

Володимир Зеленський

Чого очікують від Зеленського німецькі інвестори?

Німецькі фірми позитивно оцінюють реформи, розпочаті Порошенком. Але від його наступника вони очікують більшого.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  