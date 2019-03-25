Взаємні ракетні обстріли Сектора Гази та Ізраїлю: один палестинець загинув

Внаслідок повітряних обстрілів Сектору Гази з боку Ізраїлю у суботу, 4 травня, загинув 22-річний палестинець, інформує агенція dpa, посилаючись на дані палестинського міністерства охорони здоров'я. Крім того, за даними палестинських ЗМІ, ще троє цивільних жителів Сектора Гази зазнали поранень внаслідок нальоту. Авіаудари стали відповіддю Ізраїлю на випущені з палестинського боку 90 ракет.

На тлі ескалації ситуації ізраїльські силовики зібрали кризову нараду. Армія країни зранку 4 травня оголосила про перекриття доступу до території поблизу кордону на кордоні з Сектором Гази. Мешканцям прилеглих ізраїльських міст рекомендували дотримуватися заходів безпеки. За повідомленням ізраїльських військових, система ППО країни перехопила десятки ракет з палестинського боку. Також там повідомили про те, що удари Ізраїлю прийшлися на військові позиції радикального руху "Хамас", який урядує у Секторі Гази. До того ізраїльські військові повідомили, що їхніми мішенями були дві ракетні установки на півночі Гази, в які вони влучили.

З боку Ізраїлю наразі не було інформації про постраждалих внаслідок нової ескалації. Ізраїльські ЗМІ повідомили лише про поодинокі випадки незначних ушкоджень ізраїльтян під час евакуації до укриттів.