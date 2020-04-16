Вже у близько половини екіпажу "Шарля де Голля" виявили коронавірус

Майже половина з 2300 моряків, які перебували на борту французького авіаносця "Шарль де Голль" і допоміжних суден, дали позитивний результат тестування на коронавірус SARS-Cov-2, повідомила у п'ятницю, 17 квітня, очільниця міністерства оборони Франції Флоренс Парлі.

За її словами, з проведених 2010 тестів позитивний результат показали 1081 моряків. При цьому симптоми коронавірусної інфекції проявлялися у 545 моряків, а 24 з них перебували на лікуванні, в тому числі один перебував у відділенні інтенсивної терапії, повідомляє агенція новин AFP.

Авіаносець з екіпажем близько 1700 осіб мав на борту вертольоти і винищувачі і супроводжувався двома фрегатами протиповітряної та протичовнової оборони.

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Як повідомлялося, авіаносець "Шарль де Голль" залишив порт свого базування в Тулоні ще 21 січня для підтримки військової операції французьких військових проти ісламістів у Сирії та Іраку, потім попрямував у Атлантичний океан і Балтійське море для участі в навчаннях. У неділю, 12 квітня, судно на два тижні раніше призначеного строку повернулося в Тулон через спалах коронавірусу на борту.

Нині екіпаж авіаносця ізольований на своїй базі. Міноборони Франції анонсувало розслідування обставин зараження моряків.

Походження спалаху коронавірусної інфекції залишається загадкою. Екіпаж авіаносця, який перебував у тримісячному відрядженні, не мав жодних контактів зі сторонніми з моменту зупинки в Бресті на північному заході Франції з 13 по 16 березня. Вперше вірус був виявлений на авіаносці 7 квітня. Тобто з моменту останніх контактів з сторонніми особами минуло понад 20 днів, у той час як інкубаційний період у коронавіруса становить два тижні.