 Вже у близько половини екіпажу ″Шарля де Голля″ виявили коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вже у близько половини екіпажу "Шарля де Голля" виявили коронавірус

Походження спалаху коронавірусної інфекції на французькому авіаносці "Шарль де Голль" поки залишається загадкою. Проводиться розслідування.

Єдиний французський авіаносець Шарль де Голль

Авіаносець "Шарль де Голль" у порту Тулона

Майже половина з 2300 моряків, які перебували на борту французького авіаносця "Шарль де Голль" і допоміжних суден, дали позитивний результат тестування на коронавірус SARS-Cov-2, повідомила у п'ятницю, 17 квітня, очільниця міністерства оборони Франції Флоренс Парлі.

За її словами, з проведених 2010 тестів позитивний результат показали 1081 моряків. При цьому симптоми коронавірусної інфекції проявлялися у 545 моряків, а 24 з них перебували на лікуванні, в тому числі один перебував у відділенні інтенсивної терапії, повідомляє агенція новин AFP.

Авіаносець з екіпажем близько 1700 осіб мав на борту вертольоти і винищувачі і супроводжувався двома фрегатами протиповітряної та протичовнової оборони.

Читайте також: Сотні моряків заразилися коронавірусом на єдиному французькому авіаносці "Шарль де Голль"

Як повідомлялося, авіаносець "Шарль де Голль" залишив порт свого базування в Тулоні ще 21 січня для підтримки військової операції французьких військових проти ісламістів у Сирії та Іраку, потім попрямував у Атлантичний океан і Балтійське море для участі в навчаннях. У неділю, 12 квітня, судно на два тижні раніше призначеного строку повернулося в Тулон через спалах коронавірусу на борту.

Нині екіпаж авіаносця ізольований на своїй базі. Міноборони Франції анонсувало розслідування обставин зараження моряків.

Походження спалаху коронавірусної інфекції залишається загадкою. Екіпаж авіаносця, який перебував у тримісячному відрядженні, не мав жодних контактів зі сторонніми з моменту зупинки в Бресті на північному заході Франції з 13 по 16 березня. Вперше вірус був виявлений на авіаносці 7 квітня. Тобто з моменту останніх контактів з сторонніми особами минуло понад 20 днів, у той час як інкубаційний період у коронавіруса становить два тижні.

Дивитись відео 05:41

План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020)

 

Також за темою

Flugzeugträger Charles de Gaulle | Coroanvirus

Сотні моряків заразилися коронавірусом на єдиному французькому авіаносці "Шарль де Голль" 16.04.2020

Авіаносець "Шарль де Голль" достроково повернувся в Тулон. На його борту зафіксовано майже 700 заражень моряків вірусом SARS-CoV-2.

BG | Bau von temporären Coronavirus Kliniken | Spanien - Madrid

Коронавірус: кількість інфікованих у світі перевищила позначку в два мільйони 15.04.2020

У п'ятірку країн, де зафіксовано найбільше заражень, входять США, Іспанія, Італія, Франція і Німеччина.

BdTD Polen Priester mit Kreuz unterwegs in einer Kutsche

Польща починає поступове послаблення обмежень 16.04.2020

З 20 квітня полякам дозволять відвідувати парки та ліси, також збільшать кількість людей, які можуть одночасно перебувати у приміщенні магазину чи церкви.

Реклама

Докладно

Обмін полоненими на Донбасі 16 квітня 2020 року

Кого Київ звільнив з тюрем для обміну на Донбасі

Під час останнього обміну утримуваними Україні відпустила 13 осіб. DW розповідає про деяких з них.  

Фермерам болить, що в Європі земля в рази дорожча, ніж український чорнозем

Що лякає українських фермерів більше за коронавірус? (відео)

Карантинні обмеження вдарять по експорту української сільгосппродукції, але фермерів лякає інше. Що саме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  