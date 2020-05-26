Вже три області України скасували послаблення карантину

У зв’язку зі зростанням кількості захворювань на COVID-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше запроваджені заходи з послаблення карантину. Про це у суботу, 6 червня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України на свій сторінці у Facebook.

Зокрема, закрито дитячі садочки, готелі, заборонено проведення спортивних та релігійних заходів. У Донецькій області додатково призупинено міжміське автобусне сполучення.

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За словами головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, посилення карантину в регіонах, де погіршилась епідемічна ситуація, демонструє відповідальність місцевої влади.

"Ми бачимо, що запроваджений адаптивний карантин працює. В областях, де складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, в кого є невідповідність критеріям, приймають рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", - заявив Ляшко.

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Загалом, 6 червня про посилення карантину повідомили вже три області. Першою областю, що посилила протиепідемічні заходи, стала Житомирщина. Як повідомив зранку сайт Житомирської ОДА, 5 червня, у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, на позачерговому засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про посилення карантинних заходів на території області.

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