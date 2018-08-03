Вже мільярд смартфонів використовують європейську навігаційну систему Galileo

Європейська супутникова система навігації Galileoнині охоплює майже мільярд користувачів смартфонів. Про це в понеділок, 9 вересня, повідомили в Європейській Комісії (ЄК). За даними Єврокомісії, крім смартфонів, цю систему використовують також й інші пристрої.

Йдеться насамперед про навігаційні та спеціальні пристрої для автомобілів і вантажівок, як-от системи виявлення аварійних ситуацій або тахографи.

Крім того, Galileo широко застосовують під час пошуково-рятувальних робіт. Ця навігаційна система значно спрощує завдання під час пошуку людей, які зазнають лиха чи потребують допомоги на морі, в горах або в пустелі.

У Брюсселі запевняють, що ця відносно нова навігаційна система скорочує час пошуку й виявлення людини, яка потребує допомоги й має при собі передавач екстрених викликів, до менш ніж десяти хвилин. Крім того, точність відстеження покращено з десяти до трохи менше двох кілометрів.

Як повідомлялося, на реалізацію амбітного проєкту Galileo ЄС планує витратити мільярди євро. Завдяки цій системі Європа прагне стати незалежною від американської GPS. Крім того, за задумом Galileo має стати найточнішою навігаційною системою світу. Для цього в космос було виведено 26 супутників. Ще четверо мають вивести на орбіту найближчим часом.

Як повідомлялося, в Україні першу станцію для прийому сигналів цієї системи планувалося розмістити ще до кінця 2018 року. Україна від самого початку приєдналася до реалізації проєкту Galileo.