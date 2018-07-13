Вестфальську премію миру 2018 року вручили країнам Балтії та скаутам

У німецькому місті Мюнстері в суботу, 14 липня, відбулося вручення Міжнародної Вестфальської премії миру. У 2018 році лауреатами премії, яка вручається кожні два роки за особливий внесок у європейську інтеграцію, стали Литва, Латвія та Естонія.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який є членом журі премії, під час церемонії нагородження відзначив "непохитну любов до свободи", яку демонструють країни Балтії, а також їхню відданість свободі, незалежності та верховенству права. "Європа як майбутнє та необхідність: іноді мені навіть здається, що країни Балтії набагато випередили нас у тому, що стосується серйозності та виразності у розумінні цього", - наголосив Штайнмаєр під час церемонії, інформує агенція dpa.

Премія була вручена главам трьох держав - президентці Естонії Керсті Кальюлайд, президентці Литви Далі Грібаускайте та президенту Латвії Раймондсу Вейонісу.

Також цьогорічну Вестфальську премію миру було вручено міжнародному скаутському руху, який об'єднує близько 50 мільйонів дітей у багатьох країнах світу. Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) під час вручення премії зауважив, що метою скаутського руху є встановлення миру у всьому світі та робота для досягнення цього. "Ви є гарним прикладом того, як, незалежно від походження, кольору шкіри та соціального статусу, можна мирно співіснувати та поважати одне одного", - сказав Лашет, якого цитує агенція epd.

Міжнародна Вестфальська премія миру вручається раз на два роки і нагадує про Вестфальский мирний договір, укладений у Мюнстері і Оснабрюці після руйнівної Тридцятирічної війни. Вона закінчилася рівно 370 років тому. У 1998 році премія була вручена вперше. Переможець отримує 100 тисяч євро, це найбільша німецька премія миру, її присуджують людям, організаціям або державам, які внесли особливий внесок у європейську інтеграцію.

За 20 років нею нагородили, наприклад, першого президента Чехії Вацлава Гавела, колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля (Helmut Kohl), колишнього президента Франції Валері Жискара д'Естена, колишнього генерального секретаря ООН Кофі Аннана та інших.