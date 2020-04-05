Веселий карантин: футболісту збірної Англії загрожує штраф за вечірку з повіями

Захиснику клубу "Манчестер Сіті" та збірної Англії з футболу Кайлу Вокеру загрожує дисциплінарне покарання за порушення режиму карантину, після того як стало відомо, що він у середу, 1 квітня, влаштував у себе вдома секс-вечірку з повіями.

Футбольний клуб "Манчестер Сіті" відреагував на повідомлення в ЗМІ, оприлюднивши у неділю, 5 квітня, відповідну заяву.

Читайте також: Чемпіонат Європи з футболу перенесли на літо 2021 року

"Футболісти є прикладом для наслідування у світі, наші співробітники та гравці підтримують зусилля, спрямовані на боротьбу з поширенням коорнавірусної інфекції. Дії Кайла в цьому питанні прямо суперечать цим зусиллям", - йдеться у заяві клубу. Зазначається, що найближчим часом клуб проведе внутрішню перевірку, за результатами якої на гравця може бути накладене дисциплінарне покарання. У клубі висловили розчарування закидами у ЗМІ, утім, клуб може взяти до уваги той факт, що Кайл Вокер швидко визнав свою провину та вибачився, повідомляє агенція новин AFP.

Читайте також: Через коронавірус УЄФА відклала фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

"Я розумію, що є зразком для наслідування і не можу дозволити собі таку поведінку в якості професійного футболіста. Хочу вибачитися перед близькими, друзями, клубом і вболівальниками за те, що підвів їх", - заявив Карл Вокер.

Про влаштовану Вокером вечірку з повіями вранці 5 квітня повідомив британський таблоїд The Sun. Як стверджує видання, футболіст порушив режим карантину, запросивши до себе додому приятеля та двох повій, з якими влаштував секс-вечірку. За свої послуги дівчата отримали в перерахунку близько 2500 євро. Також варто зазначити, що раніше футболіст закликав своїх вболівальників дотримуватися режиму самоізоляції.