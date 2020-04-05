 Веселий карантин: футболісту збірної Англії загрожує штраф за вечірку з повіями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2020

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Новини

Веселий карантин: футболісту збірної Англії загрожує штраф за вечірку з повіями

Кайл Вокер закликав вболівальників дотримуватися умов карантину, а сам влаштовував секс-вечірку з повіями. У клубі "Манчестер Сіті" пообіцяли провести внутрішню перевірку.

Кайл Вокер влаштував вечірку з повіями під час карантину

Кайл Вокер влаштував вечірку з повіями під час карантину

Захиснику клубу "Манчестер Сіті" та збірної Англії з футболу Кайлу Вокеру загрожує дисциплінарне покарання за порушення режиму карантину, після того як стало відомо, що він у середу, 1 квітня, влаштував у себе вдома секс-вечірку з повіями.

Футбольний клуб "Манчестер Сіті" відреагував на повідомлення в ЗМІ, оприлюднивши у неділю, 5 квітня, відповідну заяву.

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"Футболісти є прикладом для наслідування у світі, наші співробітники та гравці підтримують зусилля, спрямовані на боротьбу з поширенням коорнавірусної інфекції. Дії Кайла в цьому питанні прямо суперечать цим зусиллям", - йдеться у заяві клубу. Зазначається, що найближчим часом клуб проведе внутрішню перевірку, за результатами якої на гравця може бути накладене дисциплінарне покарання. У клубі висловили розчарування закидами у ЗМІ, утім, клуб може взяти до уваги той факт, що Кайл Вокер швидко визнав свою провину та вибачився, повідомляє агенція новин AFP. 

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"Я розумію, що є зразком для наслідування і не можу дозволити собі таку поведінку в якості професійного футболіста. Хочу вибачитися перед близькими, друзями, клубом і вболівальниками за те, що підвів їх", - заявив Карл Вокер.

Про влаштовану Вокером вечірку з повіями вранці 5 квітня повідомив британський таблоїд The Sun. Як стверджує видання, футболіст порушив режим карантину, запросивши до себе додому приятеля та двох повій, з якими влаштував секс-вечірку. За свої послуги дівчата отримали в перерахунку близько 2500 євро.  Також варто зазначити, що раніше футболіст закликав своїх вболівальників дотримуватися режиму самоізоляції. 

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