Верховній Раді рекомендують звільнити Олену Бабак з поста міністерки

Міністерка розвитку громад і територій України Олена Бабак подала у відставку за власним бажанням. Її на цьому посту може замінити нинішній голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль.
У Кабінеті Міністрів під керівництвом Олексія Гончарука посаду залишає міністерка розвитку громад і територій України Олена Бабак. Про це інформагенції "Інтерфакс-Україна" у четвер, 16 січня, розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. "Альона Бабак справді написала заяву про відставку за власним бажанням", - сказала Кравчук.
17 січня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував парламенту звільнити Олену Бабак з її посади і призначити віцепрем'єр-міністром і міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. За таке рішення проголосувало 22 члени комітету, проти не проголосував ніхто, утрималися четверо, повідомляють "Українські новини".
Нагадаємо, 17 січня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про свою відставку. В Офісі президента підтвердили, що Володимир Зеленський отримав подану Гончаруком заяву.
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