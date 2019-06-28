 Верховний суд України скасував усі рішення на користь Насірова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

Верховний суд України скасував усі рішення на користь Насірова

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував усі рішення попередніх судів на користь ексголови ДФС Романа Насірова. Далі кримінальну справу проти нього розглядатимуть в антикорупційному суді.

Верховний суд скасував усі рішення на користь Романа Насірова

Верховний суд скасував усі рішення на користь Романа Насірова

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України (ВСУ) у четвер, 26 вересня, скасував рішення судів попередніх інстанцій, які вирішили, що ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров виконував лише "церемоніальну функцію", підписуючи незаконні розстрочки зі сплати податків на 2 мільярди гривень компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка, повідомляє "Центр протидії корупції".

DW.COM

Роман Насіров, якого суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, заявив, що готовий повернутись до роботи. Він також готовий брати участь у президентській кампанії. (12.12.2018)

З повідомлень Центральної виборчої комісії України випливає, що Роман Насіров поки не зареєстрований кандидатом у президенти. В Україні чиновника підозрюють у розкраданні понад двох мільярдів гривень. (19.01.2019)

Під час засідання були розглянуті всі клопотання Насірова. Він намагався усунути зі справи Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і просив передати справу до іншої палати ВСУ.

Після того, як йому відмовили, він хотів вдруге заявити про відвід судів. Рішення суддів ВСУ остаточне та не підлягає оскарженню. Далі кримінальну справу проти Насірова розглядатиме Антикорупційний суд.

Нагадаємо, що український уряд відсторонив Насірова від посади в березні 2017 року. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує його у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками та службовому підробленні з тяжкими наслідками у 2015-2016 роках. За версією слідчих, Насіров чинив корупційні дії в інтересах колишнього народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Внаслідок цього до держбюджету України не надійшло понад два мільярди гривень, вважає сторона обвинувачення.

Утім, 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення уряду України від 31 січня 2018 року про звільнення Насірова з посади.

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