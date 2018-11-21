Верховний суд України відхилив скаргу "Газпрому" на штраф АМКУ

Колегія суддів Касаційного господарського суду Верховного Суду України залишила без розгляду скаргу ПАТ "Газпром" на рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувати російську компанію на 172 мільярди гривень. Відповідну постанову Верховного суду від 14 листопада оприлюднено в середу, 21 листопада, в єдиному реєстрі судових рішень.

"Касаційну скаргу ПАТ "Газпром" залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 19 червня 2018 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 30 серпня 2018 року у справі №910/18299/16 - без змін", - йдеться в постанові.

У тексті документа наголошується, що судові акти попередніх інстанцій були прийняті з додержанням норм матеріального та процесуального права.

У січні 2016 року АМКУ оштрафував ПАТ "Газпром" на 85 мільярдів гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Пізніше сума штрафу зросла вже до 172 мільярдів гривень унаслідок пені за його несплату. Це рішення кілька разів підтвердили українські суди.

21 квітня 2017 року міністерство юстиції України ініціювало виконавче провадження щодо примусового стягнення з "Газпрому" суми штрафу, пені, а також виконавчого та судового зборів шляхом накладення стягнення на активи "Газпрому" на території України.

Наприкінці жовтня 2018 року "Газпром" відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ (Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі) ініціював арбітражний розгляд проти України у зв'язку зі штрафом АМКУ. "Газпром" просить арбітраж ухвалити рішення про виплату грошового відшкодування та застосування інших засобів правового захисту, зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна".