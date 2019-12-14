Верховний суд США схвалив нові правила видачі Green Card

Верховний Суд США у понеділок, 27 січня, дав згоду на ініціативу адміністрації президента Дональда Трампа з запровадження більш жорстких правил для мігрантів. Нововведення полягають у відмові у наданні посвідки на постійне проживання тим мігрантам, які у майбутньому можуть потребувати державної допомоги, повідомляє агенція новин Reuters.

Судді задовольнили клопотання адміністрації Трампа про скасування рішення суду нижчої інстанції, який заблокував цю ініціативу Трампа на час судових розглядів щодо її законності.

Противники цієї норми називають її "тестом на заможність", який збільшить диспропорцію між мігрантами з різних країн.

За це рішення проголосували п'ять суддів, чотири виступили проти. Серед тих, хто підтримав ініціативу адміністрації президента США, були головний суддя Джон Робертс та ще два судді, призначені Трампом.

За і проти нових правил

Позови проти нових міграційних правил подали адміністрації штатів Нью-Йорк, Коннектикут та Вермонт, а також міста Нью-Йорк та кілька некомерційних організацій. Зокрема, суддя у Нью-Йорку назвав ініціативу Трампа такою, що "суперечить американській мрії" та "політикою вигнання, яка шукає виправдання".

Натомість її прихильники стверджують, що вона не суперечить американським цінностям. "Ми хочемо бачити, що люди, котрі приїжджають до цієї країни, є самодостатніми. Це основний принцип американської мрії", - заявляв у серпні 2019 року виконувач обов'язків директора служби громадянства та імміграції Кен Кучінеллі.

Green Card - лише без соціальної допомоги

Тепер адміністрація Трампа може застосовувати цю норму по всій країні, крім штату Іллінойс, де нижчий суд заблокував її дію. Згідно з нею, відтепер іноземці, які отримують соціальну допомогу чи не можуть себе самостійно фінансово утримувати, не зможуть в'їхати до країни, отримати посвідку на постійне проживання (Green Card) або громадянство. Ця норма поширюється передусім не на нелегальних мігрантів, а на тих, хто в'їхав чи хоче в'їхати до США законно. В'їзд можуть заборонити навіть тим, хто, ймовірно, потребуватиме соціальної допомоги.

За даними ЗМІ, ця норма може вплинути на близько 22 мільйонів іноземців, які законно перебувають у США, та щонайменше 10,5 мільйона нелегальних мігрантів, які довго мешкають у країні.

Мігранти складають невелику частку тих, хто отримує соціальну допомогу, оскільки багато з них не мають на це права через міграційний статус. Правозахисники побоюються, що нові правила будуть відлякувати мігрантів від того, щоб просити про соціальну допомогу у держави. Водночас нові норми можуть дати міграційним чиновникам право відмовити у наданні легального статусу у США багатьом заявникам, зазначають критики нової практики.

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