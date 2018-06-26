 Верховний суд США схвалив антиміграційний указ Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Верховний суд США схвалив антиміграційний указ Трампа

Запроваджена указом Дональда Трампа заборона на в'їзд у США для громадян кількох мусульманських країн є правочинною, вирішив Верховний суд Сполучених Штатів.

Мандрівниці з Близького Сходу в аеропорту Лос-Анджелеса (архівне фото)

Мандрівниці з Близького Сходу в аеропорту Лос-Анджелеса (архівне фото)

Верховний суд США у вівторок, 26 червня, визнав правочинним антиміграційний указ президента Дональда Трампа, яким було заборонено в'їзд у країну громадянам кількох переважно мусульманських країн.

Ініціативу Трампа підтримали п'ятеро суддів, четверо висловилися проти. Суд встановив, що ця заборона не є дискримінацією на релігійному ґрунті та не порушує конституцію країни. "Ми не висловлюємо поглядів щодо правильності політики", - зазначив голова суду Джон Робертс, цитує агентство Reuters. Він додав, що уряд достатньо обґрунтував заборону міркуваннями нацбезпеки, указ видано в рамках повноважень виконавчої влади, а також що прийняти його міг будь-який президент. Рішення Верховного суду означає, що втрачають чинність ухвали судів нижчих інстанцій, які блокували цей указ.

Дональд Трамп зрадів рішенню суду. "Верховний суд підтримав заборону на в’їзд. Вау!", - написав він у Twitter.

DW.COM

У США верховний суд повністю розблокував заборону на в'їзд громадянам шести мусульманських країн. Соратники Дональда Трампа привітали рішення суду. (05.12.2017)

У США суд заблокував новий антиміграційний указ Трампа. Суддя вирішив, що указ Трампа дискримінує громадян низки країн. (18.10.2017)


Перший антиміграційний указ Трампа, підписаний одразу після його вступу на посаду в січні 2017 року, було заблоковано суддями. Другий антиміграційний указ Трамп підписав у березні 2017 року, однак він теж став предметом судової тяганини. У червні того ж року Верховний суд США частково дозволив його застосування терміном на 90 днів. Після того, як указ втратив чинність, у вересні Трамп підписав ще один, уже третій варіант заборони, але в жовтні він був також заблокований.

Згідно з останнім указом, в’їзд в США заборонено більшості громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену. Трамп аргументував необхідність цієї заборони міркуваннями нацбезпеки.

Дивитись відео 01:31
Now live
01:31 хв

Заяви Трампа про загрозу іммігрантів-мусульман - міф чи правда? (02.02.2017)

Аудіо й відео до теми

Заяви Трампа про загрозу іммігрантів-мусульман - міф чи правда? (02.02.2017)  

Також за темою

USA Donald Trump- Rede über Kubapolitik

Верховний суд США частково відновив міграційну заборону Трампа 26.06.2017

Верховний суд США скасував вердикти судів нижчої інстанції і частково відновив дію указу президента США. Заборона на в'їзд до США громадян шести країн має запрацювати найближчим часом.

USA Protest gegen Einreiseverbot

США: суд заблокував новий антиміграційний указ Трампа 18.10.2017

У США суд заблокував новий антиміграційний указ Трампа. Суддя вирішив, що указ Трампа дискримінує громадян низки країн.

USA Griechenland Tsipras bei Trump

Суд у Каліфорнії частково розблокував антиміграційний указ Трампа 13.11.2017

Федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско визнав, що уряд має право заборонити в'їзд до США громадянам шести переважно мусульманських країн, які не мають родичів у США.

Докладно

Ukraine Armee in der Ostukraine (DW/A. Magazova)

Прострілені силуети на вулицях Києва (відео)

У Києві з'явилися металеві силуети, прострілені кулями. Так митець Олесь Кромпляс нагадує перехожим, що війна поруч.  

Трамп, його віце-президент Майк Пенс (п) та мотоцикл Harley-Davidson (архівне фото)

ЄС назвав плани Harley-Davidson наслідком політики Трампа

У ЄС очікують, що американський бізнес тиснутиме на адміністрацію Дональда Трампа щодо торговельної політики. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  