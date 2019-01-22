 Верховний суд США став на бік Трампа в суперечці щодо трансгендерів в армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2019

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Новини

Верховний суд США став на бік Трампа в суперечці щодо трансгендерів в армії

Верховний суд США підтримав план президента Дональда Трампа з обмеження служби трансгендерів в американській армії.

Протест проти планів Трампа щодо обмеження служби трансгендерів в армії

Протест проти планів Трампа щодо обмеження служби трансгендерів в армії (фото з архіву)

Верховний суд США у вівторок, 22 січня, став на бік адміністрації президента США Дональда Трампа у суперечці щодо обмеження служби трансгендерів в американській армії. Судді поділился в цьому питанні: п'ятеро консервативних суддів підтримали план Трампа, а четверо ліберальних проголосували проти, повідомляє агентство AP.

Адміністрація Трампа закликала Верховний суд взяти до розгляду справи щодо цього плану, проте судді поки що відмовилися від такого кроку. Ці справи продовжать розглядати суди нижчої інстанції. Раніше цей план був заблокований судами, однак ухвала Верховного суду дозволяє адміністрації його втілення до подальших судових рішень. 

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Керівництво США запровадило нові заборони для служби трансгендерів в армії. Допуск їх до військової служби в Білому домі вважають "істотним ризиком". (24.03.2018)

Нагадаємо, що раніше трансгендерних військовослужбовців могли звільнити зі служби в американській армії, проте у 2016 році за президентства Барака Обами таким військовим дозволили відкрито служити. Дозвіл мав набути чинності з 1 липня 2017 року, однак після приходу Трампа до влади дату перенесли, зазначивши, що питання потребує додаткового вивчення. А вже у серпні 2017 року Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам служити в армії. Проте вже в жовтні того ж року суд Вашингтона наклав на указ тимчасову заборону. Відтоді тривала судова суперечка з цього питання.

Тим часом у березні 2018 року Білий дім оголосив про нові обмеження для служби трансгендерів в американській армії. Згідно з новими правилами, від військової служби повинні бути відсторонені ті, хто в зв'язку з "труднощами гендерної ідентифікації" потребують "серйозного медичного обслуговування", включно з прийомом медикаментів і оперативним втручанням.

Трансгендерами називають тих людей, які ідентифікують себе не з тією або не лише з тією статтю, з якою вони були зареєстровані при народженні.

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У США протестують через плани Трампа заборонити трансгендерам служити в армії (27.07.2017)

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У США протестують через плани Трампа заборонити трансгендерам служити в армії (27.07.2017)  

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