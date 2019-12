Верховний суд США розгляне у березні справу про фінанси Трампа

Верховний суд США ухвалив відкласти до березня 2020 року розгляд справи, пов'язаної з видачею фінансових документів президента країни Дональда Трампа. У п'ятницю, 13 грудня, судді вирішили, що остаточне рішення мають ухвалити до кінця червня 2020 року, повідомив суд.

Саме на червень місяць наступного року очікується розпал передвиборчої боротьби в рамках президентських виборів, що мають відбутися в листопаді 2020 року. Якщо більшість суддів підтримають вимогу оприлюднити фінансові документи Трампа, то його це може загрожувати новими неприємностями, пише dpa.

Американський президент вже тривалий час намагається запобігти оприлюдненню його фінансових документів. Критики закидають йому, що він просто боїться цього, бо йому є що приховувати.

Зазвичай кандидати в президенти США оприлюднюють свої податкові декларації під час передвиборчої боротьби.

Як повідомлялося, 4 листопада апеляційний суд Нью-Йорка постановив, що фінансові консультанти президента США Дональда Трампа повинні надати слідчим органам його податкові декларації за останні вісім років. Раніше документи за період з 2011 по 2018 роки запросив нью-йоркський прокурор Сайрус Венс.

15 листопада адвокати президента США Дональда Трампа звернулися до Верховного суду країни із запитом призупинити розкриття податкових декларацій президента за останні вісім років. Адвокати Трампа зазначали, що президент має імунітет щодо кримінального переслідування, поки він обіймає посаду глави держави.

У Верховному суді США розглядають три справи про необхідність видачі фінансової звітності Трампа. В одній із них, згідно з рішенням нижчої інстанції, німецький Deutsche Bank і американський Capital One Financial Corp повинні передати двом комітетам Конгресу США пов'язані з корпорацією The Trump Organization матеріали.