Верховний суд РФ підтвердив вирок Павлу Грибу

Верховний суд Росії своїм рішення у вівторок, 23 липня, відхилив апеляцію, залишивши чинним вирок українцю Павлу Грибу, який був засуджений до шести років позбавлення волі, повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на інформацію суду.

На рішення Верховного суду РФ відреагували у міністерстві закордонних справ України, закликавши міжнародне співтовариство засудити цей вирок. Як повідомили у МЗС України, російський суд відхилив аргументи адвокатів про відсутність доказової бази і складу злочину в діях Гриба і підтримав "сфабриковані звинувачення" у терористичній діяльності. У відомстві також закликали міжнародну спільноту вимагати у Росії звільнення всіх громадян України, які утримуються в Росії та в окупованому Росією Криму. "Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості", - заявили, зокрема, в українському МЗС.

Нагадаємо, 22 березня цього року Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив Гриба до шести років позбавлення волі. Суд визнав українця винним у сприянні тероризму. За версією звинувачення, Гриб нібито через соціальні мережі підбурював школярку з Сочі влаштувати теракт. Гриба було затримано російськими силовиками на території Білорусі в серпні 2017 року. Він був ними вивезений на територію РФ і заарештований за звинуваченням у тероризмі. Лікарі виявили у Гриба ознаки цирозу печінки і розвиток хвороби Альцгеймера. Також уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляла, що українець потребує операції на серці.