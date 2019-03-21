 Верховний суд РФ підтвердив вирок Павлу Грибу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2019

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Новини

Верховний суд РФ підтвердив вирок Павлу Грибу

Українець Павло Гриб, засуджений російським судом до шести років ув'язнення за нібито сприяння тероризму, залишиться за ґратами, постановив Верховний суд РФ.

Павло Гриб у залі суду

Павло Гриб у залі суду

Верховний суд Росії своїм рішення у вівторок, 23 липня, відхилив апеляцію, залишивши чинним вирок українцю Павлу Грибу, який був засуджений до шести років позбавлення волі, повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на інформацію суду.

DW.COM

Міжнародна спільнота стурбована станом здоров'я засудженого в Росії до шести років ув'язнення українця Павла Гриба. США, ЄС та Великобританія вимагають його негайного звільнення. (22.03.2019)

Українець Павло Гриб, якого утримують за ґратами в Росії, перебуває на межі життя і смерті, заявила українська омбудсменка Людмила Денісова. Вона закликає міжнародні організації посприяти наданню Грибу меддопомоги. (29.01.2019)

На рішення Верховного суду РФ відреагували у міністерстві закордонних справ України, закликавши міжнародне співтовариство засудити цей вирок. Як повідомили у МЗС України, російський суд відхилив аргументи адвокатів про відсутність доказової бази і складу злочину в діях Гриба і підтримав "сфабриковані звинувачення" у терористичній діяльності. У відомстві також закликали міжнародну спільноту вимагати у Росії звільнення всіх громадян України, які утримуються в Росії та в окупованому Росією Криму. "Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості", - заявили, зокрема, в українському МЗС. 

Нагадаємо, 22 березня цього року Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив Гриба до шести років позбавлення волі. Суд визнав українця винним у сприянні тероризму. За версією звинувачення, Гриб нібито через соціальні мережі підбурював школярку з Сочі влаштувати теракт. Гриба було затримано російськими силовиками на території Білорусі в серпні 2017 року. Він був ними вивезений на територію РФ і заарештований за звинуваченням у тероризмі. Лікарі виявили у Гриба ознаки цирозу печінки і розвиток хвороби Альцгеймера. Також уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляла, що українець потребує операції на серці.

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