Верховний суд Росії ліквідував один з найбільших правозахисних рухів країни

Верховний суд РФ задовольнив позов міністерства юстиції країни і ліквідував правозахисний рух "За права людини", заснований Львом Пономарьовим. У русі збираються подати позов до Європейського суду з прав людини.
Правозахисник Лев Пономарьов, чий рух "За права людини" ліквідував Верховний суд РФ за позовом міністерства юстиції країни
Верховний суд Росії у п'ятницю, 1 листопада, ухвалив рішення про ліквідацію руху "За права людини", який заснував правозахисник Лев Пономарьов, за позовом міністерства юстиції країни. "Суд постановив: ліквідувати Загальноросійський громадський рух захисту прав людини "За права людини", його структурні підрозділи, виключити відомості про них з Єдиного реєстру юридичних осіб", - ідеться в рішенні.
Цьому рішенню передувала позапланова перевірка. Після неї міністерство юстиції РФ дійшло висновку про нібито безліч порушень російського законодавства, які, за версією міністерства, були скоєні як самим Пономарьовим, так і його рухом.
У русі "За права людини" вважають позапланову перевірку та рішення про свою ліквідацію незаконними і заявили, що збираються подати позов до Європейського суду з прав людини.
Пономарьов обіцяв продовжити правозахисну діяльність і зберегти рух
Після подачі позову мін'юстом РФ щодо ліквідації руху Пономарьов опублікував звернення. У ньому він пообіцяв продовжити правозахисну діяльність і зберегти рух в тому чи іншому вигляді, навіть якщо суд вирішить його ліквідувати.
Рух направив мін'юсту Росії листа з пропозицією дочекатися проведення з'їзду восени 2019 року, щоб внести до статуту поправки і привести його у відповідність з Цивільним кодексом, але цей лист залишився без відповіді, зауважили в русі.
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