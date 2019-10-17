 Верховний суд Росії ліквідував один з найбільших правозахисних рухів країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Новини

Верховний суд Росії ліквідував один з найбільших правозахисних рухів країни

Верховний суд РФ задовольнив позов міністерства юстиції країни і ліквідував правозахисний рух "За права людини", заснований Львом Пономарьовим. У русі збираються подати позов до Європейського суду з прав людини.

Правозахисник Лев Пономарьов, чий рух За права людини ліквідував Верховний суд РФ за позовом міністерства юстиції країни

Правозахисник Лев Пономарьов, чий рух "За права людини" ліквідував Верховний суд РФ за позовом міністерства юстиції країни

Верховний суд Росії у п'ятницю, 1 листопада, ухвалив рішення про ліквідацію руху "За права людини", який заснував правозахисник Лев Пономарьов, за позовом міністерства юстиції країни. "Суд постановив: ліквідувати Загальноросійський громадський рух захисту прав людини "За права людини", його структурні підрозділи, виключити відомості про них з Єдиного реєстру юридичних осіб", - ідеться в рішенні.

Цьому рішенню передувала позапланова перевірка. Після неї міністерство юстиції РФ дійшло висновку про нібито безліч порушень російського законодавства, які, за версією міністерства, були скоєні як самим Пономарьовим, так і його рухом.

У русі "За права людини" вважають позапланову перевірку та рішення про свою ліквідацію незаконними і заявили, що збираються подати позов до Європейського суду з прав людини.

Пономарьов обіцяв продовжити правозахисну діяльність і зберегти рух

Після подачі позову мін'юстом РФ щодо ліквідації руху Пономарьов опублікував звернення. У ньому він пообіцяв продовжити правозахисну діяльність і зберегти рух в тому чи іншому вигляді, навіть якщо суд вирішить його ліквідувати.

Рух направив мін'юсту Росії листа з пропозицією дочекатися проведення з'їзду восени 2019 року, щоб внести до статуту поправки і привести його у відповідність з Цивільним кодексом, але цей лист залишився без відповіді, зауважили в русі. 

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