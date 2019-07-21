Верховний суд задовольнив скаргу ЦВК і дозволив не реєструвати Онищенка

Верховний суд у ніч на неділю, 21 липня, задовольнив апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії (ЦВК) на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК було зобов'язано зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом на дострокових парламентських виборах. Попереднє рішення Шостого апеляційного адміністративного суду скасовано, повідомляє ЦВК на своїй сторінці у соцмережі у Facebook у неділю, 21 липня.

У комісії зазначили, що Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко, а саме, що він навчався за кордоном, та які апеляційний суд визнав нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення, про перегляд якого він просив. Вони "були йому відомі, він був учасником цих подій і, окрім того, під час розгляду справи займав активну позицію щодо доведеності цих обставин у суді", - наголосили у ЦВК.

"У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку", - додали у ЦВК.

Онищенка підозрюють у розкраданні коштів під час видобутку природного газу

Як повідомлялося, Онищенко, який протягом кількох років проживає за кордоном, заявив, що має намір повернутися в Україну для участі в судовому процесі, а також балотуватися у Верховну Раду. ЦВК йому двічі відмовляла у реєстрації кандидатом у депутати. Він намагався балотуватися в одному з одномандатних округів Київської області, де його висунула Соціалістична партія України.

Правоохоронні органи України підозрюють Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобування". 5 липня 2016 року Верховна Рада погодилася на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування Онищенко виїхав за межі України. 8 серпня 2016 року його було оголошено в національний розшук.

8 лютого 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що Бюро завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. 18 лютого прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі" стосовно Онищенка та його фінансового директора.