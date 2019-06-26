Верховний суд дозволив партії Саакашвілі балотуватися на виборах

Верховний суд у ніч на суботу, 29 червня, відхилив апеляцію Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Це означає, що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, який скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації представників партії Саакашвілі є чинним.

"Керуючись статтями 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС України, Верховний Суд постановив: апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії залишити без задоволення, рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2019 року - без змін. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарження не підлягає", - зачитала рішення суддя в опублікованому Саакашвілі відео. Тепер ЦВК має ще раз розглянути подані партією документи.

Нагадаємо, 21 червня Печерський районний суд Києва задовольнив позов Саакашвілі про встановлення факту його безперервного проживання в Україні протягом п'яти років, що є передумовою для реєстрації кандидатом у народні депутати.

Однак пізніше ЦВК відмовила кандидатам у народні депутати від його партії "Рух нових сил" у реєстрації. Політсила оскаржила рішення ЦВК і Шостий столичний апеляційний адміністративний суд задовольнив цей позов.