 Верховний суд дозволив партії Саакашвілі балотуватися на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

Верховний суд дозволив партії Саакашвілі балотуватися на виборах

Верховний суд відхилив апеляцію ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Верховний суд дозволив партії Міхеіла Саакашвілі балотуватися на виборах до Верховної Ради

Верховний суд дозволив партії Міхеіла Саакашвілі балотуватися на виборах до Верховної Ради

Верховний суд у ніч на суботу, 29 червня, відхилив апеляцію Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Це означає, що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, який скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації представників партії Саакашвілі є чинним.

"Керуючись статтями 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС України, Верховний Суд постановив: апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії залишити без задоволення, рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2019 року - без змін. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарження не підлягає", - зачитала рішення суддя в опублікованому Саакашвілі відео. Тепер ЦВК має ще раз розглянути подані партією документи.

DW.COM

Судді Печерського районного суду Києва задовольнили позов експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі щодо його безперервного проживання в Україні протягом п'яти років для реєстрації кандидатом на виборах до Верховної Ради. (21.06.2019)

Нагадаємо, 21 червня Печерський районний суд Києва задовольнив позов Саакашвілі про встановлення факту його безперервного проживання в Україні протягом п'яти років, що є передумовою для реєстрації кандидатом у народні депутати.

Однак пізніше ЦВК відмовила кандидатам у народні депутати від його партії "Рух нових сил" у реєстрації. Політсила оскаржила рішення ЦВК і Шостий столичний апеляційний адміністративний суд задовольнив цей позов

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