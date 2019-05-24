 Верховний Суд відхилив позов проти Зеленського щодо розпуску Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Верховний Суд відхилив позов проти Зеленського щодо розпуску Верховної Ради

Судді Верховного суду відмовилися відкрити провадження щодо незаконності припинення повноважень Верховної Ради з боку Володимира Зеленського.

Будівля Верховного Суду

Будівля Верховного Суду (фото з архіву)

Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом до українського президента Володимира Зеленського про визнання протиправним і недійсним його указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів. Про це йдеться у тексті рішення Верховного Суду, що було оприлюднено на Facebook-сторінці суду у понеділок, 27 травня.

Своє рішення судді пояснили тим, що перевірка на відповідність конституції всіх без винятку правових актів парламенту і президента належить до повноважень конституційного суду. "Конституційний процес дострокового припинення повноважень ВРУ та участь у цьому процесі президента України не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції", - йдеться у оприлюдненому документі.

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У суді повідомили, що це рішення може бути оскаржене у Великій Палаті Верховного Суду протягом п'ятнадцяти днів з дня його ухвалення.

Також у рішенні суду зазначається, що позивач обґрунтував свої вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, що зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту, а призначення позачергових виборів порушує його виборчі права і перешкоджає "його планам на відпочинок влітку" та участі у виборах народних депутатів, "як і планувалося, восени".

Нагадаємо, що 24 травня від імені 62 народних депутатів подання на рішення Зеленського щодо розпуску парламенту надійшло також і до Конституційного Суду України. Народні обранці вимагають від суду перевірити його рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради на відповідність конституції. За словами заступника голови фракції "Народний фронт" Андрія Тетерука, серед підписантів подання - представники "Народного фронту", "Блоку Петра Порошенка", Радикальної партії, зокрема її лідер Олег Ляшко та позафракційні депутати. Тетерук запевняє, що коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли було оголошено про вихід з неї фракції "Народного фронту". На думку депутатів цієї фракції, саме з цього дня розпочався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" 21 травня. Наступного дня парламент провів позачергове засідання, на якому народні депутати відмовилися внести до порядку денного законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчого законодавства. Указ Зеленського про розпуск Ради набув чинності 23 травня.

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