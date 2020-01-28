Верховний суд відмовився поновити Романа Трубу на посаді директора ДБР

Верховний Суд відмовився визнати протиправним указ президента Володимира Зеленського і поновити Романа Трубу на посаді директора Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення у п'ятницю, 12 червня, ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Труби до Зеленського, третя особа - ДБР, повідомляється на сайті суду.

"Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Роману Трубі, який просив визнати протиправним та нечинним указ президента України від 27 грудня 2019 № 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні на сайті суду.

ДБР розпочало свою роботу 27 листопада 2018 року. 27 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ірини Венедіктової тимчасовою керівницею бюро. Перед цим Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про перезавантаження ДБР, що передбачав звільнення з посади очільника ДБР Романа Труби. Той у відповідь подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про дострокове припинення його повноважень.