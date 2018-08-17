Верховний суд: Внутрішні переселенці не можуть голосувати на місцевих виборах

Верховний суд України не знайшов законних підстав для участі внутрішніх переселенців у місцевих виборах. Про відповідне рішення Верховного суду в рамках касаційного провадження повідомила його прес-служба у середу, 22 серпня.

У повідомленні зазначається, що право голосу на виборах депутатів місцевих рад або міського голови мають лише ті громадяни України, які належать до цієї територіальної громади та проживають у межах відповідного виборчого округу. Визначальним тут є те, що зареєстроване місце проживання не має бути тимчасовим.

Натомість довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує її місце проживання лише на певний період. Тобто йдеться не про постійне, а про тимчасове проживання на відповідній території. Тож внутрішні переселенці не мають законних підстав для участі у місцевих виборах в Україні, наголосили судді Верховного суду.

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