Верховний лідер Ірану побачив у президентстві Трампа ознаки занепаду США

Те, що така особа як Дональд Трамп опинилася біля керма Сполучених Штатів, свідчить про занепад США, вважає духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав президентство Дональда Трампа свідченням занепаду США. Про це Хаменеї заявив у вівторок, 4 червня, в промові з нагоди 30-их роковин з дня смерті ініціатора Ісламської революції в Ірані аятоли Рухолли Мусаві Хомейні.
"Коли доля більш ніж 300 мільйонів людей опинилася в руках особи з такими якостями - це ознака політичного занепаду Америки", - зазначив Хаменеї, цитує агенція новин AFP. "У самій Америці так багато дискутують про його психічну та моральну стійкість. Якщо така особа є президентом країни, то це демонструє політичний та моральний занепад цієї країни", - стверджує іранський духовний лідер.
Критикуючи Трампа, Хаменеї послався на дискусії в США щодо психічної та моральної стійкості американського президента
Загострення конфронтації
Ці заяви пролунали на тлі загострення відносин між Тегераном та Вашингтоном, що спостерігається за президентства Трампа. У травні 2018 року Сполучені Штати вийшли з ядерної угоди з Іраном, укладеної за президентства Барака Обами. Після цього США в односторонньому порядку запровадили економічні санкції проти Ірану та компаній і країн, які з ним співпрацюють.
Інші країни-підписанти - Росія, Китай, Великобританія, Німеччина та Франція - залишилися вірні угоді.
У квітні 2019 року США визнали іранський Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією. У відповідь Тегеран назвав США країною-спонсором тероризму. У травні 2019 року Іран оголосив про призупинення виконання низки положень ядерної угоди, що викликало різкий осуд та погрози з боку США.
Сторони обмінювалися не лише вербальними атаками та взаємними звинуваченнями. З весни 2019 року США істотно посилили свою військову присутність у Перській затоці. Крім того, президент Трамп в обхід Конгресу США санкціонував продаж озброєнь на кілька мільярдів доларів Саудівській Аравії та ОАЕ, котрі вважаються головними суперниками Ірану за вплив у регіоні.
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