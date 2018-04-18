Верховний лідер Ірану побачив у президентстві Трампа ознаки занепаду США

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав президентство Дональда Трампа свідченням занепаду США. Про це Хаменеї заявив у вівторок, 4 червня, в промові з нагоди 30-их роковин з дня смерті ініціатора Ісламської революції в Ірані аятоли Рухолли Мусаві Хомейні.

"Коли доля більш ніж 300 мільйонів людей опинилася в руках особи з такими якостями - це ознака політичного занепаду Америки", - зазначив Хаменеї, цитує агенція новин AFP. "У самій Америці так багато дискутують про його психічну та моральну стійкість. Якщо така особа є президентом країни, то це демонструє політичний та моральний занепад цієї країни", - стверджує іранський духовний лідер.

Критикуючи Трампа, Хаменеї послався на дискусії в США щодо психічної та моральної стійкості американського президента

Загострення конфронтації

Ці заяви пролунали на тлі загострення відносин між Тегераном та Вашингтоном, що спостерігається за президентства Трампа. У травні 2018 року Сполучені Штати вийшли з ядерної угоди з Іраном, укладеної за президентства Барака Обами. Після цього США в односторонньому порядку запровадили економічні санкції проти Ірану та компаній і країн, які з ним співпрацюють.

Інші країни-підписанти - Росія, Китай, Великобританія, Німеччина та Франція - залишилися вірні угоді.

У квітні 2019 року США визнали іранський Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією. У відповідь Тегеран назвав США країною-спонсором тероризму. У травні 2019 року Іран оголосив про призупинення виконання низки положень ядерної угоди, що викликало різкий осуд та погрози з боку США.

Сторони обмінювалися не лише вербальними атаками та взаємними звинуваченнями. З весни 2019 року США істотно посилили свою військову присутність у Перській затоці. Крім того, президент Трамп в обхід Конгресу США санкціонував продаж озброєнь на кілька мільярдів доларів Саудівській Аравії та ОАЕ, котрі вважаються головними суперниками Ірану за вплив у регіоні.