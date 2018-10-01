Верховна Рада хоче боротися з цькуванням у школі

Парламент України вирішив закріпити в законодавстві поняття "булінгу", тобто цькування у школах. У вівторок, 2 жовтня, 235 народних депутатів України підтримали в першому читанні відповідний законопроект, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Ухвалений у першому читанні нормативний акт передбачає зміни до закону "Про освіту", запроваджуючи до нього поняття "булінгу". Під цим терміном розуміється "моральне або фізичне насильство, агресія у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення".

Автори законопроекту пропонують також запровадити адміністративну відповідальність та грошові стягнення розміром від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за перший зафіксований випадок булінгу. В разі повторного такого правопорушення протягом року після адміністративного стягнення доведеться заплатити від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Також передбачаються штрафи і для педагогічних працівників, котрі приховують випадки булінгу в своїх навчальних закладах, - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше міністерка освіти Лілія Гриневич виступила за якнайшвидше ухвалення закону про протидію булінгу.

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