Верховна Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

Верховна Рада України у п'ятницю, 20 вересня, ухвалила в другому читанні та в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Ухвалений закон передбачає наділення регуляторів фінансового ринку - Національного банку України (НБУ), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) - повноваженнями застосовувати до фінустанов заходи впливу та накладати адміністративні стягнення за порушення прав споживачів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт підтримали 309 народних депутатів за необхідних 226 голосів. Згідно з ним, до Кодексу про адміністративні правопорушення включаються норми, що визначають порушення прав споживачів фінансових послуг як склад адміністративного правопорушення.

Для всіх фінансових установ-кредитодавців встановлюється єдиний формат розрахунку загальної вартості кредиту та єдина формула розрахунку реальної річної процентної ставки, а результати таких розрахунків мають бути зазначені в договорі про споживчий кредит.

Для банків і небанківських фінансових установ запроваджуються однакові правила у сфері реклами фінансових послуг і надання інформації про них, а також встановлено однакову відповідальність за порушення прав споживачів.

Ухвалення законопроєкту про захист прав споживачів фінансових послуг є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

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