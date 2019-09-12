 Верховна Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

Верховна Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

Парламент України ухвалив закон про захист прав споживачів фінансових послуг. Він наділяє регуляторів фінринку новими повноваженнями, зокрема накладати адміністративні стягнення за порушення прав споживачів.

Верховна Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

Верховна Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

Верховна Рада України у п'ятницю, 20 вересня,  ухвалила в другому читанні та в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Ухвалений закон передбачає наділення регуляторів фінансового ринку - Національного банку України (НБУ), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) - повноваженнями застосовувати до фінустанов заходи впливу та накладати адміністративні стягнення за порушення прав споживачів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". 

Законопроєкт підтримали 309 народних депутатів за необхідних 226 голосів. Згідно з ним, до Кодексу про адміністративні правопорушення включаються норми, що визначають порушення прав споживачів фінансових послуг як склад адміністративного правопорушення.

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Для всіх фінансових установ-кредитодавців встановлюється єдиний формат розрахунку загальної вартості кредиту та єдина формула розрахунку реальної річної процентної ставки, а результати таких розрахунків мають бути зазначені в договорі про споживчий кредит.

Для банків і небанківських фінансових установ запроваджуються однакові правила у сфері реклами фінансових послуг і надання інформації про них, а також встановлено однакову відповідальність за порушення прав споживачів.

Ухвалення законопроєкту про захист прав споживачів фінансових послуг є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями. 

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