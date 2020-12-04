Верховна Рада ухвалила законопроєкти про підтримку бізнесу

Верховна Рада України у п'ятницю, 4 грудня, підтримала три законопроєкти для підтримки бізнесу в період карантину через коронавірус.

Рада прийняла за основу та в цілому законопроект №4429, який передбачає надання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень на період локдауну. За відповідний законопроєкт проголосували 299 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Виплати здійснюватимуться через "Дію". Вони будуть диджиталізовані", - сказала голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Народні депутати підтримали ідею негайного підписання законопроєкту спікером парламенту Дмитром Разумковим - "за" 301 голос. Раніше уряд оцінював, що одноразова допомога у 8 тисяч гривень може стосуватися 2 мільйонів громадян і потребує виділення 15 мільярдів гривень із Фонду із боротьби з COVID-19.

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Верховна Рада передбачила можливість надання коштів бізнесові з цього фонду завдяки законопроєкту № 4431. За його прийняття за основу проголосувало 302 депутати за мінімально необхідних 226, в цілому - 304, повідомляє інформагенція "Українські Новини".

Цей законопроєкт передбає внесення змін до ст. 28 закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", щоб передбачити можливість спрямування коштів фонду боротьби з COVID-19 і його наслідками на заходи з надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їхньої діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників і одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат у зв'язку зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих осіб. Депутати знову ж таки 301 голосом дозволили голові Ради Разумкову невідкладно підписати закон.

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Третій ухвалений закон стосується списання податкового боргу. Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт №4430, який містить норму про списання податкового боргу до 3,06 тисяч гривень, який не був погашений до 1 листопада 2020 року, і звільняє ФОП першої групи від сплати єдиного податку з грудня 2020 року до травня 2021 року із зарахуванням цього періоду до страхового стажу. За відповідний законопроєкт проголосували 302 народних депутати за необхідних 226 голосів. Депутати також підтримали процедуру негайного підписання спікером парламенту цього законопроєкту.

Згідно з його текстом, списується пеня та штрафні санкції в разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом півроку з дати набуття чинності закону. Закон також відтермінував до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу для фізосіб, зокрема самозайнятих, якщо він не перевищує 6,8 тисяч гривень. При цьому обсяг порога податкового боргу для застосування заходів із його стягнення підвищується до 3,06 тисячі гривень.