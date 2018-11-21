Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік

За внесений урядом законопроект проголосувало 240 народних депутатів. Ухвалений головний фінансовий документ країни передбачає дефіцит у межах 2,3 відсотка від ВВП України.
Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України" на 2019 рік. Під час голосування близько шостої години ранку за київським часом "за" проголосувало 240 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.
Дефіцит ухваленого бюджету встановлено в межах 2,3 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП) України, що відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду (МВФ). "Бюджет залишається збалансованим і реалістичним", - заявила призначена напередодні на пост міністерки фінансів Оксана Маркарова з трибуни Верховної Ради, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
Маркарова зауважила, що дохідну частину бюджету визначено на рівні 1,026 трильйона гривень, а витратну - на рівні 1,112 трильйона гривень, що на 11,8 і 12,1 відсотка відповідно перевищує показники держбюджету-2018.
Так, доходи загального фонду в наступному році заплановано збільшити в порівнянні із запланованими в цьому році на 10,2 відсотка - до 928,5 мільярда гривень, а витрати - на 10,7 відсотка - до 1,006 трильйона гривень.
Граничний розмір дефіциту держбюджету-2019 визначений на рівні 89,989 мільярда гривень у порівнянні з 80,65 мільярда гривень у поточному році. В ухвалений на наступний рік бюджет закладено зростання ВВП на три відсотки й інфляції на 7,4 відсотка.
На безпеку й оборону виділено більше 210 мільярдів гривень. Частина з цих коштів піде на підвищення мінімальної зарплати військовим з 7000 до 10000 гривень.
Зміни до Податкового кодексу
Крім того, під час ухвалення бюджету Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу. Серед ухвалених змін зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 1 липня 2019 з 150 до 100 євро, передають "Українські новини".
Також ухвалені зміни передбачають збільшення ставок екологічного податку з 1 січня 2019 року. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю зросте з 0,41 гривні за тонну до 10 гривень за тонну. Автори поправок вказують, що прагнуть стимулювати підприємства до зменшення забруднення довкілля, а також наблизити українські ставки до ставок за викиди парникових газів в країнах ЄС. Також буде проведено індексацію ставок акцизного податку з тютюнових виробів на дев'ять відсотків з 1 липня 2019 року.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що МВФ готовий виділити наступний кредитний транш для України вже в грудні цього року.
Однією з вимог МВФ було дотримання в новому бюджеті граничного дефіциту бюджету в межах 2,3 відсотка ВВП, нагадує агенція новин Reuters.