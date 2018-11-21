 Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.11.2018

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Економіка

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік

За внесений урядом законопроект проголосувало 240 народних депутатів. Ухвалений головний фінансовий документ країни передбачає дефіцит у межах 2,3 відсотка від ВВП України.

Гривня

Ухвалений закон про держбюджет на 2019 передбачає річну інфляцію в 7,4 відсотка

Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України" на 2019 рік. Під час голосування близько шостої години ранку за київським часом "за" проголосувало 240 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Дефіцит ухваленого бюджету встановлено в межах 2,3 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП) України, що відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду (МВФ). "Бюджет залишається збалансованим і реалістичним", - заявила призначена напередодні на пост міністерки фінансів Оксана Маркарова з трибуни Верховної Ради, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Маркарова зауважила, що дохідну частину бюджету визначено на рівні 1,026 трильйона гривень, а витратну - на рівні 1,112 трильйона гривень, що на 11,8 і 12,1 відсотка відповідно перевищує показники держбюджету-2018.

Так, доходи загального фонду в наступному році заплановано збільшити в порівнянні із запланованими в цьому році на 10,2 відсотка - до 928,5 мільярда гривень, а витрати - на 10,7 відсотка - до 1,006 трильйона гривень.

Граничний розмір дефіциту держбюджету-2019 визначений на рівні 89,989 мільярда гривень у порівнянні з 80,65 мільярда гривень у поточному році. В ухвалений на наступний рік бюджет закладено зростання ВВП на три відсотки й інфляції на 7,4 відсотка.

DW.COM

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Зміни до Податкового кодексу

Крім того, під час ухвалення бюджету Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу. Серед ухвалених змін зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 1 липня 2019 з 150 до 100 євро, передають "Українські новини".

Також ухвалені зміни передбачають збільшення ставок екологічного податку з 1 січня 2019 року. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю зросте з 0,41 гривні за тонну до 10 гривень за тонну. Автори поправок вказують, що прагнуть стимулювати підприємства до зменшення забруднення довкілля, а також наблизити українські ставки до ставок за викиди парникових газів в країнах ЄС. Також буде проведено індексацію ставок акцизного податку з тютюнових виробів на дев'ять відсотків з 1 липня 2019 року.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що МВФ готовий виділити наступний кредитний транш для України вже в грудні цього року.

Однією з вимог МВФ було дотримання в новому бюджеті граничного дефіциту бюджету в межах 2,3 відсотка ВВП, нагадує агенція новин Reuters.

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Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік

Ухвалений головний фінансовий документ країни передбачає дефіцит у межах 2,3 відсотка від ВВП України. 

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