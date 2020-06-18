Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум

Верховна Рада у четвер, 18 червня, ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Його підтримали 252 народні депутати, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно з законопроєктом всеукраїнський референдум за народною ініціативою оголошується на вимогу щонайменше 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу. Президент оголошує проведення референдуму своїм указом.

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Які питання можна буде виносити на референдум

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ (Загальні основи; Вибори. Референдум; Внесення змін до Конституції України - Ред.) Конституції України, загальнодержавного значення, про зміну території України, про втрату чинності закону України або окремих його положень.

Водночас не можна буде проводити референдум з питань, які суперечать Конституції України або загальновизнаним засадам і нормам міжнародного права.

Також предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути питання щодо ліквідації незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.

Також не можуть бути винесені на всеукраїнський референдум питання щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії, а також питання, які, згідно з Конституцією України та законодавством, належать до відання органів правопорядку, прокуратури або суду. Законопроєкт пропонує відмовитися від консультативного референдуму. На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання.

Проєкт закону розширює коло суб'єктів процесу референдуму, які реєструються в Центральній виборчій комісії (ЦВК) як прихильники або опоненти всеукраїнського референдуму. Такими суб'єктами можуть стати політичні партії і громадські організації.

Законопроєкт визначає можливість електронних голосувань

Ключовою новацією законопроєкту є визначення можливості впровадження електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, зокрема електронних голосувань.

Найскладніше тут технічно забезпечити захист персональних даних виборців і вберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань. Тому в законопроєкті передбачено, що питання електронних процедур у процесі всеукраїнського референдуму здійснюватиметься у порядку, визначеному законом.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму законопроєкт передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи з забезпечення електронного голосування. Норми щодо впровадження процедур електронних голосувань мають набути чинності з початком роботи автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо електронного голосування після прийняття відповідного рішення і його оприлюднення в газеті "Голос України", а також на офіційному веб-сайті ЦВК.