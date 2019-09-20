Верховна Рада України ухвалила закон про електронні чеки

Верховна Рада України в п'ятницю, 20 вересня, ухвалила в цілому законопроєкт щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). З 1 жовтня цього року використовувати касові апарати почнуть ризикові галузі, а з 2021 року - норма буде діяти для всіх інших.

"Законопроєкт передбачає застосування електронного чека, тобто простої системи обліку операцій, через смартфон, яка повинна згодом замінити реєстратор розрахункових операцій. Однак ми не наполягаємо на тому, щоб ця заміна сталася примусово, ці системи можуть працювати паралельно скільки завгодно", - розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Документ передбачає штрафи за відсутність РРО. "На перехідний період ми передбачаємо штраф у розмірі 10 відсотків (вартості товару - Ред.) за перше порушення, 50 відсотків - за друге. Далі передбачено 100 та 150 відсотків", - зазначив Гетманцев.

Він також повідомив, що продавці не повинні будуть зберігати оригінали документів про облік товарів. Окрім того було відтерміновано застосування штрафних санкцій за порушення граничних строків реєстрації акцизних накладних та їх відсутність.