Верховна Рада України знизила "зелений" тариф

Верховна Рада у вівторок, 21 липня, підтримала за основу і в цілому законопроєкт № 3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". За нього проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє агентство "Українські Новини".

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Ухвалений законопроєкт передбачає зниження "зеленого" тарифу для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт на 15 відсотків, для вітряних електростанцій (ВЕС) - на 7,5 відсотка.

Згідно з пояснювальною запискою, Рада знизила розмір "зелених" тарифів з 1 липня 2020 для об'єктів, введених в експлуатацію з липня 2015 до 31 грудня 2019: для СЕС потужністю понад 1 МВт - на 15 відсотків, для СЕС менше ніж 1 МВт - на 10 відсотів і для ВЕС - на 7,5 відсотка.

Також парламент знизив "зелені" тарифи з 1 липня 2020 для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року, на 2,5 відсотка, а також встановив граничний розмір "зеленого тарифу" для об'єктів відновлюваної енергетики, введених в експлуатацію до 30 червня 2015 року, що, як зазначають у законопроєкті, дасть змогу зменшити розмір "зелених" тарифів для таких об'єктів до 52 відсотків.

Крім того, парламент обмежив терміни введення в експлуатацію нових СЕС для отримання "зеленого" тарифу шляхом зменшення з 1 серпня 2020 розмірів "зеленого" тарифу для таких об'єктів на 50 відсотків.

У Раді ввели повну відповідальність за дисбаланс прогнозів виробництва

Також Рада ввела з 2022 року повну відповідальність (у 2021 році - 50 відсотків відповідальності) за небаланс своїх фактичних і прогнозних графіків виробництва електроенергії для всіх виробників електроенергії з об'єктів відновлюваної енергетики.

На думку авторів законопроєкту, це створить для таких суб'єктів економічні стимули для підвищення точності прогнозування своїх графіків відпуску електроенергії. При цьому розмір допустимої похибки прогнозування становить для ВЕС 10 відсотків, для СЕС - 5 відсотків.

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