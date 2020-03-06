 Верховна Рада схвалила призначення Ірини Венедіктової генпрокуроркою України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2020

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Новини

Верховна Рада схвалила призначення Ірини Венедіктової генпрокуроркою України

Верховна Рада України дала згоду на призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою України.

Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову генпрокуроркою України

Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову генпрокуроркою України (фото з архіву)

Верховна Рада України у вівторок, 17 березня, дала згоду на призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою України. За це рішення проголосували 269 народних депутатів. Її кандидатуру подав президент України Володимир Зеленський. Він був присутній у залі парламенту під час голосування.

Під час свого виступу Венедіктова заявила, що в Україні немає політичних переслідувань, а "вор має сидіти в тюрмі". Проти її призначення виступили представники партій "Європейська солідарність" та "Голос".

Нагадаємо, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапку. Виконуючим обов'язки генпрокурора України став Віктор Чумак.

27 грудня 2019 року Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову виконувачкою обов'язків директора Держбюро розслідувань (ДБР) . Після цього вона анонсувала аудит у бюро.

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