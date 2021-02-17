 Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2021

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Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ

Парламент збирається перетворити НАБУ з правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - відповідний законопроєкт ухвалено у першому читанні.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада України має намір змінити статус Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. За ухвалення відповідного законопроєкту за основу у п'ятницю, 21 травня, проголосували 288 депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє агентство "Українські новини".

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, раніше Конституційний Суд зазначив деякі правові позиції, що мають значення для діяльності НАБУ. Зокрема, у висновку КС йдеться, що НАБУ як орган правопорядку фактично є органом виконавчої влади, бо складається з центрального і територіальних управлінь, тобто поширює свої повноваження на всю територію України, таким чином маючи ознаки органу виконавчої влади.

Законопроєктом пропонується змінити статус НАБУ на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. При цьому, згідно з документом, НАБУ створюється і здійснює свою діяльність відповідно до закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Згідно із запропонованими змінами, призначає та звільняє директора НАБУ Кабінет Міністрів (у чинному законі - президент. - Ред.). Законопроєкт уточнює, що директора НАБУ може бути відсторонено з посади лише з підстав та у порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, троє з яких визначаються Кабміном, а ще троє - також Кабміном на підставі пропозицій партнерів із розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції.

Повноваження НАБУ

До повноважень директора НАБУ належатиме внесення до Кабміну подань про присвоєння рангів державних службовців та внесення президентові подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу НАБУ, а також подання з питань діяльності бюро на засіданнях Кабміну, подання на розгляд Кабміну розроблених НАБУ законопроєктів, актів президента та уряду.

Також вказується, що закон "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади" та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також закон "Про державну службу" застосовуються до НАБУ, його службовців, осіб начальницького складу та інших працівників у частині, що не суперечить законові "Про Національне антикорупційне бюро України".

 

Акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю або в окремій частині урядом. Нормативно-правові акти НАБУ набувають чинності з дня їхньої офіційної публікувації, якщо інше не передбачено самими актами.

Директор НАБУ утворює, реорганізовує та ліквідовує територіальні управління бюро відповідно до закону про НАБУ. Територіальні управління бюро утворюються і діють як відокремлені підрозділи НАБУ без утворення окремих юридичних осіб.

Нагажаємо, у серпні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. У лютому Кабмін пропонував Раді зробити НАБУ центральним органом виконавчої влади і таким чином достроково припинити повноваження Ситника.

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