Верховна Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту

Верховна Рада України у вівторок, 3 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту. Відповідний законопроєкт підтримали 284 народних депутати.

Документ передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 липня 2020 року. Виробляти спирт за наявності ліцензії зможуть будь-які підприємства незалежно від форми власності. Ліцензію на виробництво спирту видають підприємствам, які мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення систем відеоспостереження є підставою для відмови у видачі ліцензії або її відкликання, зазначається в документі.

Для захисту українського товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 зможуть здійснювати лише уповноважені урядом України державні підприємства. До 1 липня 2021 року передбачена заборона введення в експлуатацію нових об'єктів виробництва спирту. Окрім того законопроєкт вводить зобов'язання на цей період про збереження робочих місць у розмірі 70 відсотків штату на приватизованих підприємствах.