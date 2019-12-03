 Верховна Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

Верховна Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту

В Україні скасували державну монополії на виробництво спирту. Робити це зможуть будь-які підприємства незалежно від форми власності при наявності системи відеоспостереження.

Спирт

Верховна Рада України у вівторок, 3 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту. Відповідний законопроєкт підтримали 284 народних депутати.

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Верховний суд підтвердив незаконність заборони від 2016 року на продаж алкоголю вночі у Києві. Тим часом Київрада у 2018 році ухвалила інше рішення, яким заборонила торгувати алкоголем уночі. (15.10.2019)

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Документ передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 липня 2020 року. Виробляти спирт за наявності ліцензії зможуть будь-які підприємства незалежно від форми власності. Ліцензію на виробництво спирту видають підприємствам, які мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення систем відеоспостереження є підставою для відмови у видачі ліцензії або її відкликання, зазначається в документі.

Для захисту українського товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 зможуть здійснювати лише уповноважені урядом України державні підприємства. До 1 липня 2021 року передбачена заборона введення в експлуатацію нових об'єктів виробництва спирту. Окрім того законопроєкт вводить зобов'язання на цей період про збереження робочих місць у розмірі 70 відсотків штату на приватизованих підприємствах.

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