Верховна Рада розблокувала підписання закону про банки

Верховна Рада України у вівторок, 19 травня, не підтримала проєкти постанов про скасування результатів голосування у другому читанні та в цілому законопроєкту про банківську діяльність, необхідного для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає агентство новин "Інтерфакс-Україна", за проєкт постанови №2571-д-П проголосували 78 народних депутатів, а за проєкт постанови №2571-д-П1 - 74 парламентарії.

Згідно з регламентом роботи Верховної Ради, спікер парламенту не може підписати законопроєкт, доки народні депутати не розглянуть і не відхилять проєкти постанов про скасування результатів голосування.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 травня ухвалила закон щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д) у другому читанні та в цілому. Його підтримали 270 народних депутатів за необхідних 226 голосів. Закон, зокрема, встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Він має запобігти можливому поверненню "Приватбанку" його колишнім власникам Ігореві Коломойському та Геннадію Боголюбову, які оскаржують у судах націоналізацію цієї фінансової установи.

Ухвалення закону, який у ЗМІ називають "антиколомойським", - одна з попередніх умов укладення нового договору з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Після його ухвалення депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та позафракційний депутат Антон Поляков подали проєкти постанов про скасування результатів голосування щодо закону про банки.

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