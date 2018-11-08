 Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про мільярд євро макрофінансової допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про мільярд євро макрофінансової допомоги

Транші макрофінансової допомоги від Євросоюзу будуть розподілені рівномірно, по 500 мільйонів євро кожен.

Верховна Рада України

Верховна Рада України (архівне фото)

Верховна Рада України у четвер, 8 листопада, ратифікувала меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду з Європейським Союзом щодо макрофінансової допомоги Україні на один мільярд євро. За ухвалення відповідного законопроекту проголосували 242 депутати, інформує агенція "Українські Новини".

Транші макрофінансової допомоги від ЄС будуть розподілені рівномірно, по 500 мільйонів євро кожен. Очікується, що перший транш може надійти цього року після завершення внутрішніх процедур і виконання Україною умов його надання. Другий транш має надійти навесні 2019 року за результатами оцінки виконання Україною заходів щодо реформування державної політики.

Нагадаємо, що Україна та Європейський Союз 14 вересня підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду щодо надання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на один мільярд євро. Зі сторони України документи підписали виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова та голова Національного банку Яків Смолій, а зі сторони ЄС - заступник голови Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Євросоюз із 2014 року надав Україні 2,81 мільярда євро макрофінансової допомоги. Третій транш третьої програми макрофінансової допомоги на 600 мільйонів євро був скасований 18 січня через невиконання країною погоджених умов. Йшлося про чотири вимоги, зокрема щодо зняття заборони на експорт лісу-кругляку, запуску автоматичної перевірки електронних декларацій, закону про кредитний реєстр НБУ та перевірки інформації про бенефіціарних власників компаній.

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