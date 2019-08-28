 Верховна Рада підтримала скорочення складу парламенту до 300 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2020

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Новини

Верховна Рада підтримала скорочення складу парламенту до 300 осіб

Більшість депутатів ВР підтримали в першому читанні пропозицію змін до Конституції з метою скорочення конституційного складу парламенту. Кількісний склад законодавців пропонується обмежити 300 обранцями.

Засідання Верховної Ради України

Засідання Верховної Ради України (архівне фото)

Верховна Рада України має намір  скоротити конституційний склад парламенту з 450 до 300 депутатів і запровадити пропорційну виборчу систему. Під час голосування в вівторок, 4 лютого, за ухвалення в першому читанні законопроєкту №1017 про внесення відповідних змін до Конституції проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226.

DW.COM

Верховна Рада зможе ухвалити направлені до Конституційного суду законопроєкти в лютому 2020 року, розраховує представник президента України в суді Федір Веніславський. (03.09.2019)

Позбавлення депутстького мандата лише за неособисте голосування та прогули засідань парламенту без врахування характеру дій депутата та обставин не відповідає принципу домірності, виснував Конституційний суд України. (26.12.2019)

Законопроєкт передбачає, що депутатом може бути обрано громадянина України, який постійно проживає в Україні не менше 5 років і володіє державною мовою. У ньому наголошується, що після набуття чинності цим законом Рада, обрана до набуття ним чинності, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів парламенту, нагадують "Українські новини".

Після отримання позитивного висновку Конституційного Суду зміни до Конституції ухвалюються після підтримки не менш ніж 226 депутатами в першому читанні, а на наступній черговій сесії - 300 у цілому.

Як повідомлялося, 30 серпня президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді скоротити конституційний склад парламенту з 450 до 300 депутатів і запровадити пропорційну виборчу систему. 3 вересня Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроєкту №1017. 17 грудня Конституційний Суд визнав конституційним законопроєкт про скорочення конституційного складу парламенту із зауваженнями.

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ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019)

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ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019)  

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