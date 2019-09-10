Верховна Рада підтримала закон про реформу прокуратури

Верховна Рада у четвер, 19 вересня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №1032, який передбачає реформування органів прокуратури та переатестацію прокурорів. За відповідний закон проголосували 259 народних депутатів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Закон, який раніше вніс у Раду президент України Володимир Зеленський, скасував військові прокуратури, а у списку прокурорів органу прокуратури виключив посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Згідно з ним, змінено вимоги до претендента на посаду генпрокурора. Її зможе отримати фахівець з юридичною освітою та стажем роботи в галузі права щонайменше 10 років. Норму про обов'язкову вищу освіту скасували у 2016 році, що дозволило Юрію Луценку стати генпрокурором.

Відповідно до ухваленого закону, у генпрокурора буде два перших заступники та заступники, без обмеження їхньої кількості. А його накази не проходитимуть державну реєстрацію в міністерстві юстиції.

Ухвалений закон передбачає створення нової структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів. У структурі органів прокуратури регіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві - окружними.

Також уточнено норму про кількість співробітників. Так, із 15 тисяч співробітників органів прокуратури буде не більше ніж 10 тисяч прокурорів.

До 1 вересня 2021 року зупиняється дія низки статей, які стосуються діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Закон набуде чинності наступного дня після публікації, за винятком окремих його положень.