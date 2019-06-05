 Верховна Рада підтримала відставку Авакова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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Новини

Верховна Рада підтримала відставку Авакова

Звільнення Арсена Авакова з посади глави МВС України підтримав 291 народний депутат. Аваков беззмінно керував міністерством з лютого 2014 року.

Арсен Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ з лютого 2014 року

Арсен Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ з лютого 2014 року

Верховна Рада підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На засіданні парламенту в четвер, 15 липня, за відповідне рішення проголосував 291 народний депутат.

Як повідомлялося, 13 липня Аваков подав заяву про звільнення з посади. Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду Арсенія Яценюка, в якому пропрацював з 2014-2016 роки. Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019 роки), Олексія Гончарука (2019-2020 роки) та Дениса Шмигаля (2020-2021 роки).

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13 липня президент України Володимир Зеленський запропонував на засіданні фракції "Слуга народу" кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію президента.

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