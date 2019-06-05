Верховна Рада підтримала відставку Авакова

Верховна Рада підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На засіданні парламенту в четвер, 15 липня, за відповідне рішення проголосував 291 народний депутат.

Як повідомлялося, 13 липня Аваков подав заяву про звільнення з посади. Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду Арсенія Яценюка, в якому пропрацював з 2014-2016 роки. Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019 роки), Олексія Гончарука (2019-2020 роки) та Дениса Шмигаля (2020-2021 роки).

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13 липня президент України Володимир Зеленський запропонував на засіданні фракції "Слуга народу" кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію президента.