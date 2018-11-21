 Верховна Рада підвищила штрафи за кермування у нетверезому стані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Верховна Рада підвищила штрафи за кермування у нетверезому стані

Депутати посилили відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, збільшивши відповідні штрафи. Ухвалений законопроект робить віднині кермування в нетверезому стані кримінальним проступком.

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Верховна Рада ухваленим у четвер, 22 листопада законопроектом посилила відповідальність за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Одна з норм законопроекту про спрощення досудового розслідування окремих категорій правопорушень розцінює водіння автомобілем у стані сп'яніння як кримінальний проступок, йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції України.

Відтепер любителям покерувати автівкою після чарки доведеться рахуватися зі штрафами розміром від 17 до 34 тисяч гривень і забороною сідати за кермо до трьох років. У разі повторного порушення штраф становитиме до 51 тисячі гривень із забороною керувати автомобілем від 2 до 3 років.

Проводити розслідування таких кримінальних проступків будуть службовці спеціального органу Нацполіції - дізнавачі, зазначається на сайті.

Раніше повідомлялося, що цей ухвалений ВР законопроект передбачає запровадження в Україні інституту кримінальних проступків. Кримінальним проступком вважається не пов'язане з позбавленням волі діяння. Ухвалений законопроект спрощує таким чином досудове розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

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Нові штрафи за нетверезе водіння: від 17 до 51 тисячі гривень (22.11.2018)

DW.COM

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Аудіо й відео до теми

Нові штрафи за нетверезе водіння: від 17 до 51 тисячі гривень (22.11.2018)  

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