Верховна Рада підвищила штрафи за кермування у нетверезому стані

Верховна Рада ухваленим у четвер, 22 листопада законопроектом посилила відповідальність за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Одна з норм законопроекту про спрощення досудового розслідування окремих категорій правопорушень розцінює водіння автомобілем у стані сп'яніння як кримінальний проступок, йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції України.

Відтепер любителям покерувати автівкою після чарки доведеться рахуватися зі штрафами розміром від 17 до 34 тисяч гривень і забороною сідати за кермо до трьох років. У разі повторного порушення штраф становитиме до 51 тисячі гривень із забороною керувати автомобілем від 2 до 3 років.

Проводити розслідування таких кримінальних проступків будуть службовці спеціального органу Нацполіції - дізнавачі, зазначається на сайті.

Раніше повідомлялося, що цей ухвалений ВР законопроект передбачає запровадження в Україні інституту кримінальних проступків. Кримінальним проступком вважається не пов'язане з позбавленням волі діяння. Ухвалений законопроект спрощує таким чином досудове розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.