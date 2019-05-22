Верховна Рада проігнорує указ Зеленського - керівник фракції БПП

Верховна Рада України пленарного тижня, який стартує 28 травня, продовжить розгляд законопроектів, незважаючи на указ президента про достроковий розпуск парламенту. Про це в п'ятницю, 24 травня, заявив керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Як ідеться в повідомленні, 23 травня відбулась зустріч керівників фракцій і груп парламенту й голови ВР Андрія Парубія. "На зустрічі було оголошено позицію, що, незважаючи на указ президента про розпуск ВР, законодавчий орган має право ухвалювати закони, оскільки діє Конституція і безперервність влади. Тому у вівторок парламент продовжить ухвалювати закони, зокрема соціальні ініціативи, підтримку прав в Україні. Крім того, на розгляді ВР перебувають закони, що стосуються сфери національної безпеки та оборони", - сказав Герасимов.

Крім того, за його словами, у Верховній Раді розглядатимуть законопроекти про тимчасові слідчі комісії, а також зміни до виборчої системи на основі відкритих виборчих списків. "Цю ініціативу підтримує п'ятий президент Петро Порошенко, фракція "БПП". Упевнений, що це підтримують всі демократичні сили парламенту", - наголосив Герасимов.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів". 22 травня парламент провів позачергове засідання, на якому народні депутати відмовилися внести до порядку денного законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчого законодавства. Указ Зеленського про розпуск Ради набув чинності 23 травня.