 Верховна Рада пропонує заборонити пластикові пакети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

Верховна Рада пропонує заборонити пластикові пакети

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону тонких пластикових пакетів.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону тонких пластикових пакетів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону тонких пластикових пакетів

Верховна Рада України у вівторок, 12 листопада, ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає заборону продажі в торгівлі та ресторанах тонких пластикових пакетів (товщиною до 50 мікрометрів) з 1 січня 2022 року.

При цьому обмеження не поширюватиметься на біорозкладні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

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Заборона не поширюватиметься на пакети для сміття, а також легкі пакети у фруктово-овочевих відділах магазинів. (06.11.2019)

З наступного року у Німеччині планують заборонити одноразові пластикові пакети, німецький уряд вже підготував відповідний законопроєкт. Утім, ця заборона не буде цілковитою. (06.09.2019)

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про наміри уряду країни з 2021 року заборонити одноразові пластикові вироби. За словами Трюдо, на такі дії його уряд надихнув Європарламент. (10.06.2019)

17 торгових центрів і 100 магазинів Львова на день відмовились від пластикової упаковки в рамках просвітницької кампанії. Як все відбувалося і якою була реакція споживачів - у нашому репортажі. (09.04.2019)

Крім того, законопроєкт передбачає заборону на продаж оксорозкладаних пластикових пакетів з 1 січня 2022 року. Також народні депутати пропонують заборонити схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів, а також запровадити обов'язкове маркування біорозкладаних пакетів.

Нагадаємо, що в квітні цього року 17 торгових центрів і 100 магазинів Львова на день відмовились від пластикової упаковки в рамках просвітницької кампанії. 

Про намір відмовитися від одноразового пластику у Канаді в червні цього року оголосив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. А у липні 2018 року одноразові пластикові пакети заборонили на більшій частині території Австралії.

Також у Німеччині у листопаді уряд країни підготував законопроєкт про заборону виробництва і використання пластикових пакетів з товщиною стінки менше 50 мікрометрів. Заборона не поширюватиметься на пакети для сміття, а також ті, що використовуються у фруктово-овочевих відділах магазинів.

Дивитись відео 01:19

Заборона поліетиленових пакетів у світі: де і які штрафи (02.01.2019)

 

  • Об'єкт колекціонування

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Об'єкт колекціонування

    Доба поліетиленових пакетів однозначно завершується. Водночас зростає їхня культурноісторична цінність. Два колекціонери надали Музею культури повсякденності в німецькому місті Вальдебух свої поліетиленові скарби: для виставки її організатори переглянули близько 50 тисяч екземплярів.

  • Упаковка для подарунків

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Упаковка для подарунків

    Німецькі домогосподарки у 1950-х роках виходили на закупи зі сумками або кошиками. Вже у 1960-ті "шопінг" почав перетворюватися на розвагу. З'явились перші шопінг-центри на американський штиб. 1965 року розробили метод виготовлення дешевих одноразових поліетиленових пакетів. На ці пакети можна було наносити кольорові зображення, що дозволяло їх використовувати і як упаковку для подарунків.

  • Дизайнерські пакети

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Дизайнерські пакети

    Поліетиленові пакети - це також чудовий простір для реклами. Фірми не цуралися витрачати гроші на їхнє оздоблення, роблячи замовлення навіть відомим митцям. Ікона поп-арту Енді Воргол теж долучився до оздоблення пластикових пакетів. А оздоблення пакетів найпопулярнішої німецької мережі дешевих супермаркетів ALDI - справа рук відомого німецького художника Ґюнтера Фрутрунка (1923-1982).

  • Пластикові пакети й музична історія

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Пластикові пакети й музична історія

    Пластикові пакети свого часу набули навіть культового статусу. У 1970-х - 1980-х роках музичні лейбли, музичні крамниці й відомі музичні гурти на кшталт "Rolling Stones" чи "Metalica" замовляли для себе пластикові пакети з власними мотивами. Пакети, які роздавали на рок-концертах, були не менш цінними для музичних фанатів, ніж футболки з портретами їхніх рок-ідолів.

  • Місія, яку виконати неможливо

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Місія, яку виконати неможливо

    Перед куратором виставки Франком Ланґом (Frank Lang) та реставраторами з Музею культури повсякденності, де проходить виставка пакетів, постала серйозна проблема. Об'єкти з тонкого поліетилену хоч і виглядають ще як новенькі й сяють свіжими фарбами, але це не той матеріал, який можна законсервувати й зберігати вічно. Пластик псується. Отже, поспішайте на виставку!

  • Міна сповільненої дії

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Міна сповільненої дії

    Пластикові пакети, які потрапили в річки та моря, є міною сповільненої дії. Сама плівка з поліетилену чи поліпропілену хоч і розкладається, але її дрібні частинки - так званий мікропластик - зберігаються. Через рибу та морських птахів мікропластик потрапляє до харчового ланцюга і врешті-решт - в організм людини. Поки науковці не достатньо дослідили, наскільки небезпечним це є для здоров'я людини.

  • Символ статусу

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Символ статусу

    На вулицях європейських міст нині вже не так часто побачиш людину, обвішану пластиковими пакетами. Це фото зроблене в 2011 році. Тоді більшість ще не замислювалася над захистом довкілля, пластиковий пакет з емблемою фешенебельного магазину був справжнім символом статусу. Нині ж екологічні демонстрації стають дедалі масовішими, й споживачі дедалі частіше добровільно відмовляються від пластику.

  • Повна заборона не за горами

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Повна заборона не за горами

    Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки.

    Автор: Гайке Мунд


DW.COM

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

Дедалі гучніше лунають вимоги про глобальну заборону шкідливих для довкілля пластикових пакетів. Прощаючись з ними, у Німеччині влаштували виставку, на якій демонструють понад тисячу об'єктів з поліетилену. (31.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Заборона поліетиленових пакетів у світі: де і які штрафи (02.01.2019)  

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