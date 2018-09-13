Верховна Рада пропонує заборонити пластикові пакети

Верховна Рада України у вівторок, 12 листопада, ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає заборону продажі в торгівлі та ресторанах тонких пластикових пакетів (товщиною до 50 мікрометрів) з 1 січня 2022 року.

При цьому обмеження не поширюватиметься на біорозкладні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону на продаж оксорозкладаних пластикових пакетів з 1 січня 2022 року. Також народні депутати пропонують заборонити схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів, а також запровадити обов'язкове маркування біорозкладаних пакетів.

Нагадаємо, що в квітні цього року 17 торгових центрів і 100 магазинів Львова на день відмовились від пластикової упаковки в рамках просвітницької кампанії.

Про намір відмовитися від одноразового пластику у Канаді в червні цього року оголосив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. А у липні 2018 року одноразові пластикові пакети заборонили на більшій частині території Австралії.

Також у Німеччині у листопаді уряд країни підготував законопроєкт про заборону виробництва і використання пластикових пакетів з товщиною стінки менше 50 мікрометрів. Заборона не поширюватиметься на пакети для сміття, а також ті, що використовуються у фруктово-овочевих відділах магазинів.

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