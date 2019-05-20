Верховна Рада провалила перші законопроекти Зеленського

Народні депутати у середу, 22 травня, відмовились внести до порядку денного законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчого законодавства. Йдеться про законопроекти про зміни до закону "Про публічні закупівлі" та щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів України.

"За" внесення до порядку денного законопроекту щодо зміни виборчої системи проголосували 92 депутати, "проти" - 68, утримались від голосування 53 парламентарі і ще 51 не брав участь в голосуванні. "Рішення не прийнято", - оголосив глава Верховної Ради Андрій Парубій під час позачергового засідання.

Внесення до порядку денного законопроекту щодо публічних закупівель підтримали 127 депутатів, "проти" були 17, утримались - 57, а не голосували 52 парламентарі. В результаті його також не внесли.

Як повідомлялося, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Глава держави також звернувся до спікера ВР із проханням скликати 22 травня позачергове пленарне засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

Пізніше Андрій Парубій повідомив, що народні депутати оскаржать у Конституційному суді указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.