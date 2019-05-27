 Верховна Рада прийняла законопроект, який регулює імпічмент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

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Новини

Верховна Рада прийняла законопроект, який регулює імпічмент

Ухвалений Верховною Радою законопроект передбачає створення тимчасових слідчих та спеціальних комісій парламенту. Документ також регулює процедуру імпічменту президента.

Верховна Рада ухвалила законопроект, який регулює процедуру імпічменту

Верховна Рада ухвалила законопроект, який регулює процедуру імпічменту

Верховна Рада у четвер, 6 червня, ухвалила законопроект про тимчасові слідчі (ТСК) та спецкомісії парламенту, за допомогою якого регулюється процедураімпічменту президента. За законопроект №1098 в цілому проголосували 279 депутатів при мінімально необхідних 226 народних обранців, передає агенція "Українські новини".

Згідно з законопроектом, ТСК Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, який утворюється з депутатів. Його завдання - здійснення парламентського контролю завдяки проведенню розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

У законопроекті вказується, що ТСК як орган Ради, утворюється для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання актів парламенту на правах головного комітету.

ТСК пропонується створювати завдяки рішенню 150 депутатів, а її перше засідання повинно відбутися у 30-денний термін.

З моменту утворення ТСК і спецкомісій і не пізніше, ніж через шість місяців, їхні представники повинні подати письмовий звіт про виконану роботу. Крім того, у законопроекті пропонується запровадити покарання для осіб, крім президента, за надання завідомо недостовірних свідчень або відмову давати показання у якості свідка, експерта або перекладача.

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Парламент більшістю голосів може ухвалити рішення про ініціювання питання про усунення президента в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії як невідкладного. Про це голова парламенту повинен терміново повідомити президента.

ТСК має працювати три місяці

Термін діяльності ТСК, уповноваженої на розгляд імпічменту, становить три місяці. Після його закінчення члени комісії вносять разом із своїми висновками і пропозиціями на розгляд проект постанови про звинувачення президента або проект постанови про припинення розгляду питання про усунення президента.

Якщо Рада приймає рішення про звинувачення президента, спецкомісія готує пропозиції щодо проекту постанови парламенту про звернення до Конституційного Суду (КС) для отримання висновку про дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент.

Також комісія повинна звернутися до Верховного Суду для отримання висновку про те, що дії, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Далі комісія розглядає висновки КС і Верховного Суду та готує доповідь для розгляду на пленарному засіданні Ради. Водночас її представники вносять проект постанови про усунення президента з посади в порядку імпічменту. 

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