 Верховна Рада прийняла держбюджет на 2019 рік у першому читанні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

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Новини

Верховна Рада прийняла держбюджет на 2019 рік у першому читанні

Український парламент проголосував за прийняття в першому читанні державного бюджету на 2019 рік. Він побудований на прогнозі зростання ВВП на три відсотки і інфляції на рівні 7,4 відсотка.

Верховна Рада прийняла держбюджет на 2019 рік у першому читанні

Верховна Рада прийняла держбюджет на 2019 рік у першому читанні

Верховна Рада України у четвер, 18 жовтня, прийняла в цілому висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет на 2019 рік, що означає прийняття держбюджету у першому читанні. За прийняття в цілому відповідного проекту постанови проголосували 240 депутатів за мінімально необхідних 226, передає агенція "Українські Новини".

Згідно з проектом, закладено зростання доходів у порівнянні з 2018 роком на 9 відсотків - до 1,008 трильйона гривень, а витрати становитимуть 1,094 трильйона гривень, що на 10 відсотків більше, ніж в 2018 році. "Ми маємо сьогодні консолідований бюджет 1,2 трильйона гривень, додаткових пропозицій на 2,2 трильйона гривень. Це означає, що пропозицій набагато більше, можливо, вони і яскравіші, ніж ми можемо собі дозволити", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Надходження до зведеного державного бюджету України у 2019 році, згідно з проектом, очікуються на рівні 1,293 трильйона гривень. Загальний бюджет на безпеку та оборону запланований на рівні 209,5 мільярда гривень. (14.09.2018)

За даними комітету Ради з питань бюджету, депутати подали понад двох тисяч пропозицій до урядового законопроекту про держбюджет, з яких було враховано 922.

У проект державного бюджету на 2019 рік закладено зниження курсу гривні до 29,4 гривні за долар до кінця року. Зростання ВВП прогнозується на рівні 3 відсотків, індекс споживчих цін у наступному році очікується на рівні 7,4 відсотка, а індекс цін виробників - 10,1 відсотка.

Кабінет міністрів повинен до 3 листопада подати до парламенту оновлений проект із урахуванням бюджетних висновків з поясненнями про причини відмови від окремих пропозицій парламенту.

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