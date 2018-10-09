Верховна Рада прийняла держбюджет на 2019 рік у першому читанні

Верховна Рада України у четвер, 18 жовтня, прийняла в цілому висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет на 2019 рік, що означає прийняття держбюджету у першому читанні. За прийняття в цілому відповідного проекту постанови проголосували 240 депутатів за мінімально необхідних 226, передає агенція "Українські Новини".

Згідно з проектом, закладено зростання доходів у порівнянні з 2018 роком на 9 відсотків - до 1,008 трильйона гривень, а витрати становитимуть 1,094 трильйона гривень, що на 10 відсотків більше, ніж в 2018 році. "Ми маємо сьогодні консолідований бюджет 1,2 трильйона гривень, додаткових пропозицій на 2,2 трильйона гривень. Це означає, що пропозицій набагато більше, можливо, вони і яскравіші, ніж ми можемо собі дозволити", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За даними комітету Ради з питань бюджету, депутати подали понад двох тисяч пропозицій до урядового законопроекту про держбюджет, з яких було враховано 922.

У проект державного бюджету на 2019 рік закладено зниження курсу гривні до 29,4 гривні за долар до кінця року. Зростання ВВП прогнозується на рівні 3 відсотків, індекс споживчих цін у наступному році очікується на рівні 7,4 відсотка, а індекс цін виробників - 10,1 відсотка.

Кабінет міністрів повинен до 3 листопада подати до парламенту оновлений проект із урахуванням бюджетних висновків з поясненнями про причини відмови від окремих пропозицій парламенту.