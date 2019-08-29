Верховна Рада прийняла в роботу проєкт держбюджету на 2020 рік

У парламенті України у п'ятницю, 20 вересня, презентували підготовлений Кабінетом Міністрів проєкт державного бюджету на 2020 рік. Верховна Рада прийняла його до розгляду. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков після завершення представлення Кабміном законопроєкту про держбюджет-2020, повідомляє агенція "Українські Новини".

Під час представлення законопроєкту міністерка фінансів Оксана Маркарова зазначила, що документ буде доопрацьовуватися і не виключається, що макропоказники можуть бути змінені до моменту ухвалення документа.

Доходи держбюджету на наступний рік визначаються на рівні 1 079,487 мільярда гривень, а витрати - 1 170,003 мільярда гривень.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету на наступний рік планується встановити на рівні 95,131 мільярда гривень.

Основою для розрахунку показників проєкту державного бюджету на 2020 рік було обрано сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,3 відсотка і збільшення номінального ВВП до 4 551,7 мільярда гривень.

Очікується, що інфляція становитиме 6 відсотків, індекс цін виробників - 8,4 відсотка. Обсяг експорту товарів та послуг збільшиться на 7,63 відсотка і становитиме 68,2 мільярда доларів, обсяг імпорту - на 8 відсотків і становитиме 81,9 мільярда доларів.

Під час представлення проєкту бюджету Маркарова зауважила, що він передбачає виділення 245 мільярдів гривень на національну безпеку та оборону, що становить 5,4 відсотка обсягу валового внутрішнього продукту України.

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