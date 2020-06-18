 Верховна Рада призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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Верховна Рада призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля

Український парламент призначив нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Ним став Роман Абрамовський.

Верховна Рада призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля

Верховна Рада призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля

Верховна Рада України призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів. За відповідну постанову №3586 проголосували 264 народні депутати у п'ятницю, 19 червня. 

Новопризначений міністр Роман Абрамовський склав у Верховній Раді присягу. 3 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував призначити Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

З лютого по вересень 2015 року Абрамовський працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Роман Абрамовський народився у 1973 році. Закінчив Київський національний
університет внутрішніх справ у 2006 році.

У 2015-2019 роках працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. З жовтня 2019 року - заступник міністра енергетики та захисту довкілля України.

 

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