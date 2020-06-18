Верховна Рада призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля

Верховна Рада України призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів. За відповідну постанову №3586 проголосували 264 народні депутати у п'ятницю, 19 червня.

Новопризначений міністр Роман Абрамовський склав у Верховній Раді присягу. 3 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував призначити Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

З лютого по вересень 2015 року Абрамовський працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Роман Абрамовський народився у 1973 році. Закінчив Київський національний

університет внутрішніх справ у 2006 році.

У 2015-2019 роках працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. З жовтня 2019 року - заступник міністра енергетики та захисту довкілля України.

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