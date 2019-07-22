Верховна Рада призначила прем'єром Олексія Гончарука

Верховна Рада дев'ятого скликання у четвер, 29 серпня, розпочала роботу. У перший день сесії в залі зареєструвались 405 народних депутатів з 424-х, зареєстрованих Центральною виборчою комісією. У ВР у цей день мають сформувати президію, фракції, комітети, а також новий склад уряду. DW веде хроніку подій (час київський).

++17: 45++

Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Гончарука прем'єр-міністром України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів. Перед голосуванням своєму виступі з трибуни Олексій Гончарук заявив, що місія МВФ буде в Києві через кілька тижнів. Він також пообіцяв, що в його уряді красти не будуть, а боротимуться з корупцією.

++17:00 Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді та закликав депутатів до конструктивної роботи. "Цей парламент або увійде в історію, або проіснує один рік", - заявив він. За словами Зеленського, фактично, це випробувальний термін. "Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - наголосив він.

Володимир Зеленський у парламенті закликав народних обранців більше працювати

++ 16:54 ++

Віцеспікеркою Верховної Ради обрано Олену Кондратюк, депутатку від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. За неї віддали свої голоси 318 народних депутатів.

++ 16:28 ++

Володимир Зеленський хоче змінити законодавство щодо конфіскації незаконних активів у держслужбовців та представників місцевого самоврядування. Президент зареєстрував цей проєкт закону як невідкладний, однак його текст та супровідні документи на сайті парламенту досі не опубліковані.

++ 16:17 ++

Руслана Стефанчука обрали першим заступником голови Верховної Ради. Колишній представник Володимира Зеленського був обраний за списком президентської партії "Слуга народу". За його обрання проголосувало 330 народних депутатів.

++ 16:00 ++

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію країни. Він визначив його як невідкладний. Раніше Офіс президента обіцяв забезпечити продовження пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ще на 3 місяці.

++ 15:40 ++

Політична партія "Європейська солідарність" перейшла в опозицію. Про це на засіданні Верховної Ради повідомила співголова фракції партії Ірина Геращенко.

++ 15:34 ++

Верховна Рада проголосувала за обрання Дмитра Разумкова головою парламенту. За це віддали свої голоси 382 депутати. Проти голосувала фракція "Європейська солідарність" - 26 депутатів. Він був першим номером у списку президентської партії "Слуга народу" та очолював підготовчу групу депутатів, яка працювала над організацією першої сесії Верховної Ради.

++ 15:30 ++

Володимир Зеленський хоче зменшити склад Верховної Ради та змінити виборчу систему в країні на повністю пропорційну. Відповідні зміни до конституції президент запропонував сьогодні парламенту у своєму законопроєкті. Зеленський визначив цей документ як невідкладний, однак його текст на сайті Верховної Ради досі не оприлюднено.

Президент Зеленський на засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання

++ 15:15++

У Верховній Раді зареєстрована низка проєктів постанов про призначення на посади міністрів. Так, президент Зеленський пропонує парламенту призначити Андрія Загороднюка міністром оборони замість Степана Полторака, а міністром закордонних справ - заступника керівника Офісу президента Вадима Пристайка.

Крім того, Зеленський пропонує Верховній Раді схвалити звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора і призначення Руслана Рябошапки замість нього. Також президент пропонує звільнити Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України і призначити замість нього Івана Баканова. Відповідні проєкти постанов зареєстровані.

++ 15:10 ++

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити прем'єр-міністром заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Відповідний проєкт постанови зареєстрований у парламенті під № 1022.

++ 14:45 ++

Між тим під будівлею парламенту у Києві вимагають не призначати міністром внутрішніх справ Арсена Авакова (дивіться відео DW):

++ 14:40 ++

Фракція "Батьківщина" планує працювати за межами більшості у парламенті, однак не в опозиції до партії "Слуга народу", заявила її лідерка Юлія Тимошенко. При цьому Тимошенко наголосила, що для її команди є "червоні лінії", які народні депутати не перетнуть, і назвала серед них "досягнення миру шляхом капітуляції". Партія "Батьківщина", за словами Тимошенко, також має намір не допустити "розпродажу сільськогосподарських земель", інформує "Інтерфакс-Україна".

++ 14:35 ++

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про особливу процедуру усунення президента з посади (імпічмент). Цей документ зареєстрований під номером № 1012 від 29 серпня 2019 року. Доступу до тексту законопроєкту наразі немає.

Перше засідання ВР дев'ятого скликання

++ 14:08 ++

У парламенті створені п'ять фракцій і одна депутатська група, повідомив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. До фракції "Слуга народу" увійшли 254 народні депутати, головою призначений Давид Арахамія, "Опозиційна платформа - За життя" (44 нардепи, співголови фракції Юрій Бойко і Вадим Рабінович), "Європейська солідарність" (27 нардепів, співголови Артур Герасимов та Ірина Геращенко). До фракції ВО "Батьківщина" входять 25 народних обранців, голова - Юлія Тимошенко, а фракція "Голос", яку очолює Сергій Рахманін, налічує 17 нардепів. У депутатську групу "За майбутнє" увійшли 23 депутати, співголовами є Віктор Бондар та Тарас Батенко.

++ 14:06 ++

На посаду очільника ГПУ буде висунутий заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв. Між тим генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.

++ 13:55 ++

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді дев'ятого скликання отримала права парламентської коаліції у зв'язку з тим, що в її складі більшість нардепів від конституційного складу парламенту, оголосив член тимчасової президії Дмитро Разумков.

"Зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 народних депутати, що становить більшість народних депутатів від кількісного складу Верховної Ради. Відповідно до Конституції України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді", - сказав Разумков на засіданні Верховної Ради, інформує "Інтерфакс-Україна".

++ 13:42 ++

Кабінет міністрів України склав повноваження, заявив з трибуни Верховної Ради прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Сьогодні я роблю заяву про складання повноважень (…) Я розумію, що багато чого не вдалось зробити. Фактично все, що ми зробили, ми зробили разом з кожним українським громадянином", - сказав Гройсман.

++ 13:40 ++

Фракцію партії "Слуга народу" очолить депутат ВР Давид Арахамія. Народний депутат Олександр Корнієнко обійме посаду заступника голови фракції, повідомив він сам "Українським новинам". "Я - перший заступник, всього 15 заступників", - сказав він.

Давид Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу"

++ 13:26 ++

Депутат ВР від партії "Слуга народу", представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус підтвердив, що більшість депутатів у Верховній Раді підтримуватиме кандидатуру заступника глави Офісу президента Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України.

++ 13:15 ++

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував на пост міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави відомства Арсена Авакова. Про це повідомила народна депутатка цієї фракції Роксолана Підласа.

++ 13:00 ++

29 серпня Верховна Рада планує розгляд у першому читанні законопроєкту про зняття депутатської недоторканності. Рішення розглянути внесення відповідних змін до Конституції ухвалили під час засідання підготовчої групи напередодні. Законопроєкт був затверджений попереднім складом парламенту у першому читанні та схвалений Конституційним судом, але тепер буде повторно розглянутий новим складом Ради у першому читанні для усунення регламентної колізії.

++ 12:50 ++

Вранці 29 серпня відбулось урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги народними депутатами, обраними 21 липня 2019 року.