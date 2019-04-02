 Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків. Він передбачає збільшення термінів ув'язнення за вчинення порушення.

Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків

Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків

Верховна Рада України у вівторок, 12 листопада, ухвалила в другому читанні та в цілому за законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів". За це рішення проголосували 363 народних депутатів, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Законопроєкт передбачає внесення до Кримінального кодексу змін щодо додаткових кваліфікуючих ознак і підвищення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Тепер за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років. Раніше за аналогічний злочин правопорушників карали ув'язненням терміном від трьох до п'яти років за ґратами.

За повторний такий злочин передбачається покарання терміном від восьми до десяти років - замість п'яти-восьми років у попередній редакції статті Кримінального кодексу. Якщо продаж фальсифікованих або прострочених лікарських засобів призвів до смерті людини або тяжких наслідків, то замість восьми-десяти років у в'язниці або довічного ув'язнення з конфіскацією майна, порушники будуть покарані у вигляді 10-15 років позбавлення волі або довічного терміну з конфіскацією майна. 

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